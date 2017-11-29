КРСК вложит 300 млн рублей в создание рыбоводческого комплекса в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 29 ноя — РИА Новости. Корпорация развития Северного Кавказа (КРСК) вложит 300 миллионов рублей в создание рыбоводческого комплекса в Кизлярском районе Дагестана, сообщил в среду генеральный директор корпорации Сергей Харитонов.

"Планируемый объем инвестиций в проект со стороны КРСК составляет около 300 миллионов рублей", — сказал Харитонов, отметив, что реализация проекта предполагается в Кизлярском районе Дагестана.

Он добавил, что решение о финансировании проекта по созданию рыбоводческого комплекса по выращиванию осетровых пород рыб и производства икры в промышленных масштабах находится на финальной стадии.

По словам Харитонова, КРСК интересны проекты, в частности, в сельском хозяйстве — селекционно-генетической направленности, по глубокой переработке продукции.

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