Санкции США не оказывают влияние на "Транснефть", заявил Маргелов

ВАШИНГТОН, 29 ноя — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Американские санкции не оказывают влияния на "Транснефть", заявил в среду вице-президент компании Михаил Маргелов.

"На бизнес компании "Транснефть" санкции влияние не оказывают. Мы работаем в РФ, все наши тарифы в рублях, у нас нет заимствований в западных банках", — сказал он российским журналистам по итогам переговоров в Американо-российском деловом совете (АРДС).

Вместе с тем, признал он, "санкции и не всегда корректные политические дискуссии влияют на общую атмосферу".

"Мы бы хотели, чтобы этого не было. Надеемся, что наше положительное взаимодействие с американскими партнерами станет примером для политиков и заставит их подвинуться в сторону нормально позитивного и прагматичного диалога", — сказал вице-президент "Транснефти".

Отвечая на вопрос, беспокоятся ли американские партнеры "Транснефти" о том, что санкции коснутся и их, Маргелов ответил, что они "активно работают над тем, чтобы санкции их не коснулись". "Но это их работа в их стране, а наша работа в нашей стране направлена на то, чтобы мы наилучшим образом демонстрировали свою добрую волю и создавали благоприятный климат для работы. И наши партнеры довольны тем деловым климатом, который существует для них в России", — сказал он.