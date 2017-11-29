ЛОНДОН, 29 ноя – РИА Новости, Наталья Копылова. Бизнес России и Великобритании готов к восстановлению полноценного взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, сообщил РИА Новости торговый представитель РФ в Британии Борис Абрамов по итогам прошедшего в Лондоне Российско-британского бизнес-форума.

По словам торгпреда, форум в этом году прошел с большим размахом, чем в предыдущие годы. В нем приняло участие большее количество представителей бизнеса и политики с обеих сторон. Участники обсудили влияние Brexit на российско-британский экономический диалог, развитие финсектора, инвестиции и деловой климат в России.

"Мы увидели подтверждение обоюдного интереса к восстановлению в полноценном формате торгово-экономических отношений. Это прозвучало как со стороны бизнеса, так и со стороны представителей госорганов, британских политиков. Мы надеемся, что форум сыграл свою роль по улучшению взаимопонимания между бизнес-кругами двух стран и позволил компаниям найти друг друга для реализации конкретных проектов. Мы надеемся, что работа, начатая сегодня, получит продуктивное продолжение в будущем", — прокомментировал итоги форума Абрамов.

Согласно данным торгового представительства, в 2017 году товарооборот между Россией и Великобританией вырос впервые за последние три года, увеличившись в январе-сентябре на 25%, до 9,3 миллиарда долларов.