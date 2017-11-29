Власти сопровождают более 30 инвестпроектов в Дагестане, заявил Васильев

МАХАЧКАЛА, 29 ноя — РИА Новости. Власти Дагестана ведут сопровождение более 30 инвестиционных проектов в регионе, заявил в среду врио главы республики Владимир Васильев.

"Сегодня в республике ведется сопровождение более трех десятков инвестиционных проектов. Для повышения инвестиционной привлекательности нашего региона были приняты определенные меры. В их числе: сформирована достаточная законодательная база, которая предусматривает финансовые меры господдержки инициаторам инвестпроектов, ведется поддержка проектов, получивших статус приоритетного, из бюджета республики выделяются средства на возмещение процентной ставки, уплачиваемой на реализацию проекта", — рассказал Васильев в ходе в бизнес-сессии "Инвестируй в Кавказ" в Махачкале.

Он отметил, что для поддержки инвестпроектов в регионе создано несколько площадок.

"Мы понимаем, что инвестор сегодня идет туда, где созданы все необходимые условия для ведения бизнеса. Для поддержки инвестиционных проектов и развития отрасли сегодня в Дагестане создано несколько инвестиционных площадок и индустриальных парков, готовые разместить на своих площадях потенциальных резидентов", — сказал глава региона.

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