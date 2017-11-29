Инвестиционные соглашения дадут Рязанской области 1,7 тысяч рабочих мест

РЯЗАНЬ, 29 ноя — РИА Новости. Рязанская область подписала шесть инвестиционных соглашений, которые дадут региону 1700 высокотехнологичных рабочих мест, сообщает областное правительство.

Соглашения о сотрудничестве между правительством области, ООО "РусАгроХолдинг", ООО "ФОРТ", ООО "Фармэра", ООО "Лесновская мануфактура", АО "БАРС Груп" и Российско-Чешской смешанной торговой палатой заключены на форуме "Инициатива. Инвестиции. Инновации", который проходил 29 ноября в Рязани. Подписи под документами поставили губернатор Рязанской области Николай Любимов и руководители предприятий и организаций.

"Соглашения предполагают сотрудничество по таким направлениям, как внедрение IT-технологий, развитие АПК, производство лекарств, повышение эффективности экспортной деятельности. В целом, с реализацией проектов регион получит свыше 1700 современных рабочих мест", — говорится в сообщении.

Губернатор Николай Любимов поблагодарил всех участников церемонии за активное взаимодействие и предложил в перспективе расширять его аспекты. Глава региона подчеркнул, что задача по созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций поставлена президентом РФ Владимиром Путиным. "Наша стратегическая цель – вывести Рязанскую область в число наиболее привлекательных для ведения бизнеса регионов России", – сказал губернатор.

По данным областного правительства, компания "РусАгроХолдинг" планирует реализовать в регионе инвестпроект стоимостью 6,8 миллиарда рублей, построив комплекс для выращивания шампиньонов и промышленные теплицы для выращивания овощей. Дополнительное соглашение с заводом ФОРТ, который производит лекарственные препараты, предусматривает увеличение инвестиций до 5,7 миллиарда рублей к концу 2022 года.

Компания "Фармэра", которая также специализируется в сфере фармацевтики, планирует вложить в производство на территории региона 1 миллиард рублей. Взаимодействие с Российско-Чешской смешанной торговой палатой предусматривает развитие двухсторонних экономических связей.

Фирма "Лесновская мануфактура" реализует проект на сумму 700 миллионов рублей и будет производить канцтовары в поселке Лесной, который в соответствии с постановлением правительства РФ стал территорией опережающего развития. По словам генерального директора Фонда развития моногородов Ильи Кривогова, этому предшествовала большая работа.

"С губернатором Николаем Любимовым мы выработали план действий на лето-осень 2017 года в части подготовки заявки в Фонд и присвоения поселку статуса ТОСЭР. Мы его реализовали буквально за полгода. Сегодня мы договорились о том, что в декабре мы увидим заявку на финансовую поддержку резидентов", – сказал Кривогов.

Он добавил, что у Рязанской области по сравнению с другими регионами хорошие перспективы для создания территорий опережающего развития: сформирован открытый инвестиционный климат, начат переход к цифровой экономике, ведется работа по повышению производительности труда, развиваются экспорт и импортозамещение. "Нужно использовать все инструменты, войти в профильные госпрограммы. В регионе можно успешно сформировать промышленный парк с участием малого бизнеса. Необходимо, чтобы существующий инвестиционный потенциал реализовывался в конкретные проекты", – отметил Кривогов.

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