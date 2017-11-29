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Экономика

Любимов: Рязанская область должна стать привлекательной для инвестиций

19:2829.11.2017
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВРИО губернатора Рязанской области Николай Любимов. Архивное фотоВРИО губернатора Рязанской области Николай Любимов. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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РЯЗАНЬ, 29 ноя — РИА Новости. Рязанская область должна выйти в число наиболее привлекательных для ведения бизнеса регионов России и увеличить в три раза объемы инвестиций в основной капитал в течение ближайших трех лет, сообщил в среду на форуме "Инициатива. Инвестиции. Инновации" губернатор области Николай Любимов.

Рязанская область. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Рязанская область вошла в число лидеров по экспорту продукции за рубеж

Прошедший 29 ноября Рязанский инвестиционный форум "Инициатива. Инвестиции. Инновации" выступает площадкой для обсуждения стратегических приоритетов развития региона в современных условиях, актуальных вопросов привлечения инвестиций и работы с инвесторами, внедрения цифровой экономики, повышения производительности труда. Организатором мероприятия выступила Корпорация развития Рязанской области.

В работе форума приняли участие губернатор Николай Любимов, председатель комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров, генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов, директор департамента АНО "Агентство по технологическому развитию" Виталий Еремеев, директор по межрегиональным коммуникациям АО "Российский экспортный центр" Дмитрий Макеев.

Любимов обратился к участникам форума с инвестиционным посланием в рамках пленарного заседания. Глава региона отметил, что от эффективности привлечения инвестиций, создания и продвижения регионального инновационного продукта зависит успех социально-экономического развития региона.

"Привлечение капитала в регион – одна из наших приоритетных задач. Наша стратегическая цель – вывести Рязанскую область в число наиболее привлекательных для ведения бизнеса регионов России и увеличить объемы инвестиций в основной капитал в течение ближайших трех лет в три раза", – сказал Любимов.

Программный код на экране компьютера. Архивное фото
© Fotolia / timkaekler
Рязанская область должна стать "цифровым" регионом, заявил Любимов
Губернатор отметил, что для повышения конкурентоспособности действующих в регионе предприятий, необходимо работать над повышением производительности труда, а это невозможно без перевооружения производственных мощностей, внедрения инновационных технологий. По словам Любимова, правительством Рязанской области подана заявка в Минэкономразвития России на участие в приоритетной программе "Повышение производительности труда и поддержка занятости". "На территории региона проект будет реализовываться в "пилотном режиме". Для предприятий, которые войдут в программу, будет сформирована сервисная модель поддержки", – добавил Любимов.

Одним из приоритетов в работе регионального правительства, по словам Любимова, является развитие несырьевого экспорта.

"Это стратегическое направление для всей страны, один из инструментов построения сильной и устойчивой экономики. Сегодня доля несырьевого экспорта Рязанской области составляет 97,5%. По этому показателю мы в числе регионов-лидеров. Наша задача – существенно нарастить объемы экспорта, сосредоточив усилия на наиболее перспективных направлениях", — сказал губернатор.

Глава Рязанской области Николай Любимов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Николай Любимов: Рязанская область должна выйти на новый уровень развития
По его словам, перспективными являются выпуск продукции приборо- станко- и машиностроения, электронно-оптического оборудования, медицинских и фармацевтических изделий, продуктов питания, современных кровельных материалов, кожи, стекла, детских автокресел и аксессуаров для машин.

"Ставку нужно делать не только на крупные экспортно ориентированные предприятия. На внешнеэкономическом поле могут успешно работать субъекты малого и среднего бизнеса. Необходимо вовлечь как можно большее количество компаний в экспортную деятельность", — сказал Любимов.

Губернатор отметил, что в 2018 году правительство региона приступит к проекту создания государственного промышленного парка, где управляющей компанией будет Корпорация развития Рязанской области. Кроме того, в следующем году планируется создать Инновационный научно-технологический центр, который при участии ведущих государственных вузов области станет ключевым объектом инфраструктуры внедрения проектов "Цифровой экономики".

"В 2018 году мы выделяем значительные средства на первый этап его создания. Будет сформирован полюс роста высокотехнологической промышленности и центр притяжения инновационных компаний, реализующих масштабные IT-проекты. Все это позволит сформировать базовые условия для более мощного притока инвестиций, модернизации, внедрения новых инновационных технологий, обеспечит устойчивый рост экономики региона и развитие социальной сферы", — сказал Любимов.

Депутат Госдумы Макаров отметил, что проведение таких мероприятий, как Рязанский инвестиционный форум, актуально и своевременно.

Вид на Рязанский кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Виноградов
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Рязанская область лидирует по исполнению майских указов в сфере экономики
"Без роста экономики региона невозможен рост благосостояния населения. Сейчас начинается конкуренция регионов за инвестора, который придет и будет развивать экономику. Рязанская область в борьбу за инвестора включилась одной из первых. Правительством области были сделаны очень важные шаги в направлении привлечения инвестиций в регион", — сказал Макаров.

По словам генерального директора Фонда развития моногородов Ильи Кривогова, одна из задач Корпораций развития и других региональных институтов – помогать внутренним инвесторам и бороться за внешних.

"Сейчас Рязанской области важно сохранить свои конкурентные преимущества, наращивать потенциал, участвовать в федеральных проектах. Фонд со своей стороны готов оказать необходимую поддержку", – сказал Кривогов.

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