Любимов: Рязанская область должна стать привлекательной для инвестиций

РЯЗАНЬ, 29 ноя — РИА Новости. Рязанская область должна выйти в число наиболее привлекательных для ведения бизнеса регионов России и увеличить в три раза объемы инвестиций в основной капитал в течение ближайших трех лет, сообщил в среду на форуме "Инициатива. Инвестиции. Инновации" губернатор области Николай Любимов.
Прошедший 29 ноября Рязанский инвестиционный форум "Инициатива. Инвестиции. Инновации" выступает площадкой для обсуждения стратегических приоритетов развития региона в современных условиях, актуальных вопросов привлечения инвестиций и работы с инвесторами, внедрения цифровой экономики, повышения производительности труда. Организатором мероприятия выступила Корпорация развития Рязанской области.
В работе форума приняли участие губернатор Николай Любимов, председатель комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров, генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов, директор департамента АНО "Агентство по технологическому развитию" Виталий Еремеев, директор по межрегиональным коммуникациям АО "Российский экспортный центр" Дмитрий Макеев.
Любимов обратился к участникам форума с инвестиционным посланием в рамках пленарного заседания. Глава региона отметил, что от эффективности привлечения инвестиций, создания и продвижения регионального инновационного продукта зависит успех социально-экономического развития региона.
"Привлечение капитала в регион – одна из наших приоритетных задач. Наша стратегическая цель – вывести Рязанскую область в число наиболее привлекательных для ведения бизнеса регионов России и увеличить объемы инвестиций в основной капитал в течение ближайших трех лет в три раза", – сказал Любимов.
Одним из приоритетов в работе регионального правительства, по словам Любимова, является развитие несырьевого экспорта.
"Это стратегическое направление для всей страны, один из инструментов построения сильной и устойчивой экономики. Сегодня доля несырьевого экспорта Рязанской области составляет 97,5%. По этому показателю мы в числе регионов-лидеров. Наша задача – существенно нарастить объемы экспорта, сосредоточив усилия на наиболее перспективных направлениях", — сказал губернатор.
"Ставку нужно делать не только на крупные экспортно ориентированные предприятия. На внешнеэкономическом поле могут успешно работать субъекты малого и среднего бизнеса. Необходимо вовлечь как можно большее количество компаний в экспортную деятельность", — сказал Любимов.
Губернатор отметил, что в 2018 году правительство региона приступит к проекту создания государственного промышленного парка, где управляющей компанией будет Корпорация развития Рязанской области. Кроме того, в следующем году планируется создать Инновационный научно-технологический центр, который при участии ведущих государственных вузов области станет ключевым объектом инфраструктуры внедрения проектов "Цифровой экономики".
"В 2018 году мы выделяем значительные средства на первый этап его создания. Будет сформирован полюс роста высокотехнологической промышленности и центр притяжения инновационных компаний, реализующих масштабные IT-проекты. Все это позволит сформировать базовые условия для более мощного притока инвестиций, модернизации, внедрения новых инновационных технологий, обеспечит устойчивый рост экономики региона и развитие социальной сферы", — сказал Любимов.
Депутат Госдумы Макаров отметил, что проведение таких мероприятий, как Рязанский инвестиционный форум, актуально и своевременно.
По словам генерального директора Фонда развития моногородов Ильи Кривогова, одна из задач Корпораций развития и других региональных институтов – помогать внутренним инвесторам и бороться за внешних.
"Сейчас Рязанской области важно сохранить свои конкурентные преимущества, наращивать потенциал, участвовать в федеральных проектах. Фонд со своей стороны готов оказать необходимую поддержку", – сказал Кривогов.