На Смоленщине могут отказаться от завоза владимирского торфа для котельных

СМОЛЕНСК, 29 ноя — РИА Новости. Котельные, расположенные в Угранском районе Смоленской области и работающие на торфе, могут отказаться от завозимого из Владимирской области сырья и перейти на местное.

Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации региона, губернатор Смоленской области Алексей Островский во время поездки в Угранский район ознакомился с ходом реализации проекта по модернизации системы централизованного теплоснабжения в районе и проинспектировал котельную, работающую на биотопливе, завозимом из Владимирской области. Глава региона поручил изучить возможность расширения использования местного сырья.

"В области есть крупные месторождения торфа хорошего качества. Я поручаю изучить возможность добычи торфа на территории Смоленщины и его применения в качестве топлива для котельных. Это не только позволит создать новые рабочие места в регионе, но и, что немаловажно, будет способствовать снижению цены на топливо, которое не нужно будет доставлять из Владимирской области", — сказал Островский, обращаясь к руководителям профильных департаментов в региональной администрации.

В пресс-службе напомнили, что три года назад губернатор одобрил инициативу ООО "Смоленская биоэнергетическая компания" — подразделения компании "Биоэнерго" — по модернизации системы централизованного теплоснабжения на территории Угранского района. В 2015 году были запущены три новые котельные в селах Всходы и Знаменка, а также в поселке Угра, которые до этого отапливались старыми котельными с практически истекшим сроком эксплуатации. Новые котельные, для обслуживания которых достаточно одного оператора, удаленно контролирующего подачу тепла, работают на торфе и деревянной щепе.

"Сегодня в планах у "Биоэнерго" — расширение и строительство новых котельных. В настоящее время в рамках концессионного соглашения завершается модернизация системы теплоснабжения в Угранском сельском поселении. На эти цели в начале нынешнего года Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства выделено свыше 51 миллиона рублей. Средства предназначены для строительства новой котельной, которая заменит две старые, выработавшие свой технический ресурс, а также для строительства и реконструкции сетей теплоснабжения протяженностью более трех километров. Кроме того, у компании есть планы по строительству котельных в Велижском и Демидовском районе", — сказал представитель пресс-службы.

Губернатор одобрил эту инициативу, особо подчеркнув, что запуск котельных в этих муниципалитетах должен быть реализован в приоритетном порядке.

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