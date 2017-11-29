Товарооборот России и Британии может удвоиться, заявил Фомичев

ЛОНДОН, 29 ноя — РИА Новости, Наталья Копылова. Товарооборот между Россией и Великобританией в ближайшие пять лет может удвоиться, сообщил заместитель министра экономического развития РФ Олег Фомичев, выступая на III Российско-британском бизнес-форуме, проходящем в Лондоне.
Фомичев отметил, что в условиях санкций и Brexit бизнес двух стран ведёт взаимовыгодное сотрудничество. Свидетельством тому служат данные по товарообороту между Россией и Великобританией, которые в январе-сентябре выросли на 25%, до 9,3 миллиарда долларов.
"В 2017 году бизнес двух стран продолжил адаптироваться к новым реалиям. В случае сохранения текущей динамики макроэкономических показателей и реализации потенциала торгово-инвестиционного сотрудничества, товарооборот между Россией и Великобританией может удвоиться в ближайшие пять лет. А по итогам 2017 года он увеличится более чем на 20%, и превысит 12 миллиардов долларов США", — заявил замминистра.