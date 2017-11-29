В Пензенской области создадут уникальное производство кленового сиропа

САРАТОВ, 29 ноя — РИА Новости. Компания "Пензенские Кленоварни" намерена создать в Пензенской области цех по сбору и переработке кленового сока, деятельность которого будет связана с развитием кооперативов на селе, сообщила в среду пресс-служба губернатора области.

"В сезоне сбора сока на территории Пензенского региона произведена тестовая партия кленового сиропа, по итогам принято решение о строительстве цеха переработки сырья… К сбору кленового сиропа планируется привлекать сельское население, организованное в форме кооперативов", — говорится в сообщении.

Инвесторы применяют технологию закрытой системы сбора сока, когда отверстие в дереве размером 6-8 мм используется раз в сезон, а затем герметично закрывается. Одно дерево подвергается обработке не чаще пяти лет подряд. По словам представителей компании, такая технология не наносит вреда деревьям. Инвесторы привели в пример Канаду, где есть клены, дающие сок в течение 150 лет.

"Собранный сок выпаривают, конечным продуктом является концентрат – кленовый сироп, обладающий рядом целебных свойств, представляющий собой натуральный сахарозаменитель. На его основе также можно производить кондитерскую продукцию", — отмечается в сообщении.

Губернатор области Иван Белозерцев в среду на встрече с инвестором поручил подчиненным сопровождать этот проект на региональном уровне. "Идея хорошая, мы заинтересованы в реализации проектов, развивающих малый бизнес на пензенской земле. Особенно это касается отдаленных районов, на территории которых существует потребность в рабочих местах", — цитируются в сообщении слова Белозерцева.

"Приступайте к работе, организационную помощь и другие виды поддержки мы готовы предоставить. Надо оперативно оформлять документацию, подготавливать производственные площадки, устанавливать оборудование, чтобы первую партию продукта получить уже в следующем году", — сказал губернатор, обращаясь к инвестору.