Мантуров рассказал, когда в бюджете появятся деньги на программу продпомощи

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Отсутствие средств на программу продовольственной помощи малообеспеченным россиянам в бюджете РФ на 2018-2020 годы не означает, что они в этот период не появятся, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, деньги на программу могут найтись в бюджете начиная с 2019 года.

Старт программы ожидался во второй половине 2018 года или в 2019 году. Однако в конце октября директор департамента бюджетной политики Минфина РФ Светлана Гашкина заявила, что в трехлетнем бюджете РФ деньги на реализацию этой идеи не предусмотрены.

"Если сейчас в утвержденном бюджете 2018-2020 года нет денег, это не значит, что они не появятся. Мы уверены в том, что (программа — ред.) реализовываться может с 2019 года. И при согласовании окончательного формата (программы — ред.) в течение 2018 года, как будет делаться новая трехлетка, эти деньги Минфин планирует изыскать", — сказал Мантуров журналистам в кулуарах Всероссийского форума легкой промышленности.

По его словам, у министерства есть предварительное понимание, из каких источников могут поступить средства на программу продовольственной помощи, однако деталей он не раскрыл. Он допустил, что программа может стартовать и с середины следующего года.

"Но я больше убежден, что это будет с 2019 года. Что касается решения источников — это будет в рамках верстки бюджета на следующую трехлетку. Предварительно могу сказать, есть оптимальная цифра, которая предполагается — это около 200 миллиардов рублей. Если мы говорим о количестве членов домохозяйств, это около 20 миллионов человек", — указал Мантуров.

Минпромторг еще несколько лет назад выступил с инициативой создать в РФ систему дополнительного питания для малообеспеченного населения. Ведомства давали разные оценки затрат на программу продпомощи — от 15 миллиардов до 300 миллиардов рублей. Мантуров в октябре оценивал объем программы в 200-250 миллиардов рублей. Однако программа до сих пор не запущена из-за нехватки средств в бюджете.