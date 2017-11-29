Социальные инициативы Путина подстегнут экономический рост, заявил Орешкин

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Социальные инициативы, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным во вторник, должны подстегнуть экономический рост и занятость населения в России, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Путин во вторник озвучил ряд инициатив в социально-демографической сфере. В частности, президент предложил продлить программу по выплате маткапитала до конца 2021 года, запустить спецпрограмму ипотечного кредитования семей, у которых с 2018 года рождается второй или третий ребенок. Кроме того, с января 2018 года будет установлена ежемесячная выплата на рождение первенца до полутора лет. Как сообщила позднее вице-премьер Ольга Голодец, всего на эти меры за 2018-2020 годы потребуется около 500 миллиардов рублей.

"Демографическая ситуация чисто математически зависит от трех историй: это рождаемость, смертность и миграция. Те шесть пунктов, которые вчера озвучил президент — это те шесть пунктов, которые влияют в первую очередь на показатели рождаемости. Именно эта программа, которая озвучена, нацелена на то, чтобы в ближайшие годы рождаемость возобновила тренд позитивный, начала увеличиваться", — сказал Орешкин в эфире телеканала "Россия 24".

"И очень важно, что все эти пункты сконструированы таким образом, чтобы дать не только позитивный эффект с точки зрения рождаемости — это, конечно, главная задача. Но, в том числе, оказать поддержку экономическому росту, потому что это вопрос увеличения занятости молодых женщин, это вопрос снижения бедности, что тоже позитивно влияет на экономический рост. И третий косвенный эффект от программы, связанный с ипотекой — это поддержка сектора жилищного строительства, сектора строительных материалов", — добавил министр.