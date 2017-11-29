Чистая прибыль "Россетей" по МСФО за девять месяцев выросла на 3,4%

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Чистая прибыль "Россетей" по МСФО в январе-сентябре 2017 года выросла на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 81 миллиард рублей, говорится в материалах компании.

Скорректированная чистая прибыль компании выросла на 33,5% и составила 98,4 миллиарда рублей, выручка увеличилась на 5,9% и достигла 658,1 миллиарда рублей.

EBITDA за девять месяцев выросла на 4,7% — до 213,1 миллиарда рублей.

Скорректированный показатель EBITDA без учета убытков от обесценения финансовых вложений и обесценения дебиторской задолженности, убытков или доходов от изменения структуры группы компаний "Россети" увеличился на 15,4%, до 231,7 миллиарда рублей.

Долгосрочные обязательства компании по данным на конец сентября составили 596,8 миллиарда рублей против 591 миллиарда рублей по данным на конец 2016 года. Краткосрочные обязательства к концу сентября снизились до 363,3 миллиарда рублей с 371 миллиарда рублей в конце 2016 года.

"Россети" — оператор энергосетей в РФ — является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Контролирующим акционером является государство в лице Росимущества, которое владеет долей в 88,04% в уставном капитале компании.