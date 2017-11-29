Главы Минэнерго России и Саудовской Аравии провели встречу в Вене

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Главы Минэнерго России и Саудовской Аравии провели двустороннюю встречу в Вене, говорится в Twitter Минэнрего РФ.

"Министр Александр Новак встретился с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халидом аль-Фалихом", — говорится в сообщении.

Новак прибыл в Вену в среду, чтобы принять участие в обсуждении исполнения и будущего сделки ОПЕК+. Прибыв на площадку встречи, он отказался отвечать на вопросы журналистов, передал корреспондент РИА Новости с места событий.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

В Вене в четверг состоится министерская встреча всех 24 государств соглашения, на которой будет обсуждаться дальнейшая судьба сделки. В преддверии этой встречи в среду состоится заседание министерского комитета по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+ и корректировки его условий, в который входят представители только шести стран соглашения: Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России.

Министр @novakav1 встретился с Министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халедом Аль-Фалихом pic.twitter.com/PTxMyptKMn — Минэнерго России (@MinenergoGov) 29 ноября 2017 г.

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