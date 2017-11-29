В Минтрансе рассказали о планах по индексированию тарифа "Платон"

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Тариф системы "Платон" по взиманию платы с большегрузов в ближайшее время индексироваться не будет, сообщил журналистам первый замглавы министерства транспорта РФ Евгений Дитрих.

"В ближайшее (время — ред.) не будет индексироваться", — сообщил Дитрих в среду в кулуарах III Железнодорожного съезда.

Помощник президента РФ Игорь Левитин в октябре сообщал, что решение по тарифу системы "Платон" на 2018 год пока не принято.

Тариф за проезд грузовиков массой более 12 тонн по федеральным трассам в рамках системы "Платон" с 15 апреля составляет 1,91 рубля за километр пути. Таким образом, сохранен льготный размер платы для грузоперевозчиков за использование федеральных дорог. С момента запуска системы 15 ноября 2015 года тариф "Платона" составлял 1,53 рубля за километр. При этом с 15 апреля планировалась отмена льготного тарифа — плата за километр должна была составить 3,06 рубля.