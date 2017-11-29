Возможные санкции США не станут катастрофой для рынка ОФЗ, заявил эксперт

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Возможное распространение санкций США на госдолг РФ не станет катастрофой для рынка облигаций федерального займа (ОФЗ), считает начальник отдела ценных бумаг с фиксированным доходом группы Lombard Odier Мануэль Штрайфф.

"Хотя эту новость нельзя было бы назвать хорошей, но катастрофы тоже не будет. Уязвимость российских облигаций меньше, чем была несколько лет назад, так как Россия не нуждается в наращивании внешнего долга", — сказал он журналистам.

Президент США Дональд Трамп в августе подписал закон о расширении ряда секторальных санкций против экономики РФ. Документ предполагает, что в течение полугода (180 дней) после его принятия Конгресс США соберется для обсуждения возможности расширения ограничительных мер на госдолг России.

По данным ЦБ РФ, по состоянию на 1 октября 2017 года доля нерезидентов на рынке ОФЗ выросла до 33,2%. Первый зампред Банка России Ксения Юдаева во вторник заявила, что сейчас эта доля чуть ниже и примерно сопоставима с тем уровнем, который был в течение всего года. По ее словам, возможные санкции США против госдолга РФ могут иметь лишь краткосрочный эффект. В случае необходимости ЦБ готов задействовать свои инструменты.

По мнению Штрайффа, в случае санкций возможно падение цен на ОФЗ в течение нескольких дней, но потом все достаточно быстро нормализуется.

Он также добавил, что качество российских облигаций выше, чем это отражено у рейтинговых агентств, так как их рейтинги учитывают ситуацию с санкциями.