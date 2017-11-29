Судьба "ВИМ-Авиа" является вопросом частных акционеров, заявил Дворкович

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. Банкротства авиакомпании "ВИМ-Авиа" можно избежать, если появятся инвесторы, но это не проблема государства, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в кулуарах Российско-германского сырьевого форума.

"ВИМ-Авиа" в октябре текущего года прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей, а сертификат эксплуатанта перевозчика приостановлен.

"Если инвесторы какие-то придут, то могут быть варианты, это не вопрос государства", — сказал Дворкович журналистам.

Он добавил, что государство сделало свою работу — вывезло пассажиров компании.

"Судьба компании — вопрос частных акционеров. Государство не имеет отношения", — заключил вице-премьер.