ПЛК "Архангельск" позволит создать более 500 рабочих мест

АРХАНГЕЛЬСК, 29 ноя — РИА Новости. Более 500 рабочих мест принесет Архангельской области реализация проекта Минобороны РФ по созданию производственно-логистического комплекса "Архангельск", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
Проект планируется реализовать до 2020 года. Региональное правительство совместно с Минобороны РФ уже ведет подготовительную работу по созданию ПЛК "Архангельск". Экономической моделью проекта предусмотрена возможность полной компенсации бюджетных затрат, направляемых на создание государственной собственности за счет налоговых отчислений и концессионной платы, возникающих в результате использования ПЛК для военных и коммерческих нужд. В настоящий момент при поддержке правительства Архангельской области стороны должны проработать все параметры реализуемого проекта, отметили в пресс-службе.
По распоряжению губернатора министр экономического развития региона Семён Вуйменков уже провел рабочее совещание по вопросам создания ПЛК "Архангельск", участие в котором приняли представители областной власти, Минобороны России и компании-концессионера. Регион готов выделить под строительство будущего комплекса территорию в районе морского торгового порта "Экономия" площадью 140 гектаров.