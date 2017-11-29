ПЛК "Архангельск" позволит создать более 500 рабочих мест

АРХАНГЕЛЬСК, 29 ноя — РИА Новости. Более 500 рабочих мест принесет Архангельской области реализация проекта Минобороны РФ по созданию производственно-логистического комплекса "Архангельск", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Масштабы впечатляют, поскольку речь идет об огромном комплексе, который будет работать как в интересах министерства обороны России, так и в интересах потенциальных гражданских заказчиков. Важно, что реализация проекта предполагает создание серьезной транспортно-логистической инфраструктуры. Речь идет о дорогах, подъездных путях, складских терминалах, причалах, системах электро-, водо- и теплоснабжения. Это потребует наличия определенных производств, которые будут строить и обслуживать производственно-логистический комплекс. А среднегодовая сумма налоговых платежей составит, по предварительным подсчетам, около 700 миллионов рублей", — приводит пресс-служба слова губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

Проект планируется реализовать до 2020 года. Региональное правительство совместно с Минобороны РФ уже ведет подготовительную работу по созданию ПЛК "Архангельск". Экономической моделью проекта предусмотрена возможность полной компенсации бюджетных затрат, направляемых на создание государственной собственности за счет налоговых отчислений и концессионной платы, возникающих в результате использования ПЛК для военных и коммерческих нужд. В настоящий момент при поддержке правительства Архангельской области стороны должны проработать все параметры реализуемого проекта, отметили в пресс-службе.

По распоряжению губернатора министр экономического развития региона Семён Вуйменков уже провел рабочее совещание по вопросам создания ПЛК "Архангельск", участие в котором приняли представители областной власти, Минобороны России и компании-концессионера. Регион готов выделить под строительство будущего комплекса территорию в районе морского торгового порта "Экономия" площадью 140 гектаров.

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