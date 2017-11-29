В Крыму отменили льготы по налогу на имущество

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости. Парламент Крыма отменил льготы на уплату налога на имущество организаций, решение принято на очередной сессии в среду.

"Законом предлагается отменить налоговую льготу, освобождающую от уплаты налога на имущество организаций. В частности, данная налоговая льгота будет отменена для организаций, реализующих инвестиционные проекты в соответствии с законодательством республики Крым, а также для имущественных санаторно-курортных комплексов, которые имели права на данную льготу", — сказал Константинов на сессии крымского парламента.

По словам Константинова, это позволит увеличить поступления налогов в бюджет.

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