На оренбургском заводе планируют производить кальцинированную соду

ОРЕНБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. Завод по производству кальцинированной соды, широко применяемой в различных сферах промышленности и для производства универсальных моющих и обезжиривающих средств, планируется построить в Оренбургской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.

По его словам, новый инвестиционный проект будет реализован в партнерстве с китайской компанией. Предприятие будет создано на Новотроицком заводе хромовых соединений (АО "НЗХС").

Перспективы реализации инвестиционного проекта обсуждались на совещании губернатора области Юрия Берга и представителей китайской компании.

Представитель пресс-службы напомнил, что НЗХС был запущен в эксплуатацию в 1963 году. Завод выпускает продукцию, которая применяется в текстильной, кожевенной, целлюлозно-бумажной, стекольной, лакокрасочной, химической промышленности, производстве синтетических моющих средств, а также машиностроении, судостроении, авиастроении, металлургии. НЗХС является одним из крупнейших участников внешнеторговой деятельности Оренбургской области.

Глава региона отметил, что Оренбургскую область и Китай связывают давние взаимовыгодные отношения.

"Оренбуржье участвует в международном проекте "Волга — Янцзы", который курирует член Государственного совета КНР Ян Цзечи. В рамках этого проекта делегации нашей области четырежды побывали в Китае. Оренбургско-китайский инвестиционный проект, осуществленный в Новотроицке, послужит укреплению нашей дружбы и развитию экономических связей", — сказал Берг, слова которого процитировали в пресс-службе.

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