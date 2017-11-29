Решение о продлении сделки ОПЕК+ еще не принято, заявил Дворкович

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. Окончательное решение о продлении сделки ОПЕК+ еще не принято, консультации продолжаются, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в кулуарах российско-германского сырьевого форума.

"Мы ведем консультации, есть понимание, что это может понадобиться, но есть факторы, которые еще анализируются дополнительно, чтобы принять окончательное решение", — сказал он.

В Вене 30 ноября состоится встреча министров нефти и энергетики всех 24 государств соглашения о сокращении добычи нефти, входящих и не входящих в ОПЕК. В преддверии этой встречи, 29 ноября, состоится заседание министерского комитета по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+ и корректировки его условий, в который входят представители только пяти стран соглашения: Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на три квартала — до конца марта 2018 года.