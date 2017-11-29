В Крыму намерены заложить 3,5 тыс гектаров новых виноградников до 2020 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости. В Крыму до 2020 года планируется заложить 3,5 тысячи гектаров новых виноградников, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.
"До 2020 года планируется заложить еще 3,5 тысячи гектаров", — сказал Константинов на сессии парламента.
Он отметил, что динамичное развитие агропромышленного комплекса Крыма — это результат системной и последовательной аграрной политики, основой которой стало увеличение государственной поддержки отрасли.
"За 3 года она превысила 7 миллиардов рублей", — подчеркнул Константинов.
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