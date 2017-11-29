В ЦБ оценили состояние российской банковской системы

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Банк России в 2017 году отозвал более 40 лицензий, большая часть проблемных кредитных организаций РФ выведены с рынка, оставшаяся часть банковской системы гораздо более здорова, чем в прошлом году, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Василий Поздышев.

"В этом году на сегодняшний день было отозвано всего 45 банковских лицензий. Это гораздо меньше, чем в прошлом году", — сказал Поздышев, выступая на встрече банкиров с руководством ЦБ РФ.

"Мы считаем, что большая часть проблемных кредитных организаций с рынка уже выведены, а оставшаяся часть банковской системы гораздо более здорова в этом году, чем это было в прошлом", — отметил он.