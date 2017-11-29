МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Кабмин РФ установил ставку вывозной таможенной пошлины в отношении отходов и лома вольфрама в размере 7,5% от таможенной стоимости, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства в среду.

"Ставка вывозной таможенной пошлины в отношении отходов и лома вольфрама установлена в размере 7,5% от таможенной стоимости. Такая ставка будет применяться временно в течение одного года. В отношении отходов и лома металлокерамики установлена ставка вывозной таможенной пошлины в размере 7,5% от таможенной стоимости на постоянной основе", — говорится в документе.

Отмечается, что ставка установлена с целью снижения дефицита вольфрамового сырья, необходимого российской металлургии для собственного потребления.