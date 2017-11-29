Венесуэлу на встрече ОПЕК+ будет представлять новый президент PDVSA

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Новый министр нефти Венесуэлы и президент государственной нефтяной компании PDVSA Мануэль Кеведо будет представлять страны на встрече ОПЕК+ в Вене, заявил во вторник лидер государства Николас Мадуро.

Как сообщает телеканал Tele Sur , данное заявление было сделано Мадуро во вторник встречи с рабочими нефтяной компании в Каракасе.

В Вене 30 ноября состоится встреча министров нефти и энергетики всех 24 государств соглашения о сокращении добычи нефти, входящих и не входящих в ОПЕК. В преддверии этой встречи, 29 ноября, состоится заседание министерского комитета по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+ и корректировки его условий, в который входят представители только пяти стран соглашения: Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на три квартала — до конца марта 2018 года.