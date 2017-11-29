Эксперты оценили уровень потребления россиян

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Индекс "Кофе с молоком", отражающий объемы покупок россиянами шоколада, кофе, молока, бутилированной воды и динамику цен на них, в октябре 2017 года вырос на 0,4% по сравнению в сентябрем; впрочем, рост индекса может быть обусловлен не увеличением потребления этих продуктов, а ростом цен на них, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"В октябре индекс "Кофе с молоком" продолжил свой осенний рост и поднялся до отметки в 920 процентных пунктов, что на 0,4% выше, чем месяцем ранее. Таким образом, рост индекса вдвое превзошел значение инфляции в 0,2%. Однако по сравнению с октябрем прошлого года "Кофе с молоком" потерял 2,5%, что с учетом накопленной инфляции дает его снижение более чем на 5%", — говорится в исследовании.

Холдинг отмечает, что в октябре по сравнению с сентябрем текущего года на 3% сократилась доля семей, которые покупали воду и шоколад. "При этом сократились и объемы покупки бутилированной воды (минус 9%), шоколада (минус 5,5%) и немного — кофе (минус 0,7%). Прибавило в объемах только молоко (плюс 4%)", — добавляет "Ромир".

Вместе с тем в прошлом месяце выросли по сравнению с сентябрем цены на воду (плюс 5,2%) и шоколад (7,2%). Это, впрочем, ситуацию ощутимо не скорректировало, а небольшое снижение цены на молоко (минус 0,3%) и на кофе (0,1%) только приостановило рост индекса.

Сокращение индекса по сравнению с октябрем 2016 года "Ромир" связывает в первую очередь со снижением цен на дорогостоящие составляющие показателя — кофе (минус 3,4%) и шоколад (минус 7,1%). Объемы покупки кофе также уменьшились — на 1%, хотя спрос на шоколад вырос на 5,4%. Покупки воды снизились на 17%, а цена на нее выросла на 12,5%.

Простые удовольствия москвичей

"Молоко же в разрезе года почти не изменилось ни в цене (плюс 1,4%), ни в объемах (минус 0,1%). Таким образом, можно говорить, что относительно сентября россияне умерили аппетит к подорожавшему шоколаду, сократили немного покупки кофе и значительно — воды. Месячный рост индекса поддерживается за счет растущих цен, а годовое падение, как раз наоборот, объясняется снижением цен на ингредиенты индекса", — заключает "Ромир".

Одновременно холдинг проанализировал поведение индекса "Кофе с молоком" в столице России. В октябре в Москве показатель вел себя так же, как и общероссийский, но с большей амплитудой изменений. В прошлом месяце индекс увеличился на 3,3% по сравнению с сентябрем и составил 1,11 тысячи процентных пунктов.

"Однако по сравнению с октябрем прошлого года индекс в Москве похудел на 4,7%, опустившись с отметки в 1,165 тысячи процентных пунктов. Таким образом, месячный рост в разы обогнал инфляцию, а годовое снижение с учетом инфляции составило около 7%", — отмечается в исследовании. В октябре кофе в Москве подорожал на 5,5%, шоколад — на 6,9%, вода — лишь на 0,4%. Молоко потеряло в цене 1,7%.

Однако жители столицы в прошлом месяце увеличили по сравнению с сентябрем покупки молока и воды на 7,3%, шоколада — на 5,6%. Объемы покупки кофе, напротив, снизились на 10,7%. "По году же снижение "Кофе с молоком" в столице было обусловлено, как и в целом по стране, снижением цен на самые дорогостоящие ингредиенты индекса — кофе (минус 3,7%) и шоколад (минус 10%)", — добавляет "Ромир".

Вода прибавила в цене 8,3%, однако этот рост был нивелирован снижением объемов ее покупки в годовом выражении на 11,6%. Снизились и объемы покупки молока (минус 7%) и кофе (минус 2,6%). В объемах вырос только шоколад (плюс 10,4%).

"Месячный рост индекс был обеспечен подорожавшими кофе и шоколадом, причем последнего, несмотря на рост цены, москвичи и купили больше по объему. А в разрезе года в снижении индекса виноваты снижающиеся же цены на составляющие "Кофе с молоком". Отметим также, что шоколада москвичи покупают все больше и больше. Простые удовольствия становятся доступнее", — резюмирует холдинг.

Индекс "Кофе с молоком" рассчитывается на основе данных скан-панели домохозяйств "Ромира". Участники скан-панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных исследования. Исследование "Ромира" основано на данных потребления 30 тысяч россиян, 11 тысяч домохозяйств в 180 городах с населением более 100 тысяч человек.