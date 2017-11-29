Трамп спрогнозировал отношение американцев к налоговой реформе

ВАШИНГТОН, 29 ноя — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп во вторник пообещал быстро продвигаться к принятию налоговой реформы, выразив уверенность, что она будет популярна.

Ранее в тот же день профильный бюджетный комитет сената одобрил проект налоговой реформы, которую предложили республиканцы. Теперь она поступила на рассмотрение сената полного состава.

"Мы сделали еще один шаг в направлении реформы. Я полагаю, мы будем продвигаться очень быстро. Думаю, она будет очень популярна", — сказал Трамп, выступление которого в Белом доме транслировал телеканал CNN.

Трамп пообещал в результате осуществить "огромное снижение налогов, крупнейшее в истории страны". По его словам, после принятия реформы "произойдут многие хорошие вещи, в том числе возвращение в страну из офшоров четырех триллионов долларов, а также создание новых рабочих мест".