Круглый стол по вопросам модернизации теплосетей. Прямая трансляция

Специалисты Агентства стратегических инициатив, медиахолдинга "Эксперт" и секции по законодательному регулированию энергоэффективности и энергосбережения Экспертного совета Комитета по энергетике Госдумы обсуждают перспективы и проблемы привлечения инвестиций для масштабной модернизации теплосетей на примере города Новокузнецка.