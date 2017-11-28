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Экономика

Бюджет 2018 года позволит Рязанской области решить важнейшие задачи

21:0728.11.2017
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© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкКоробки с документами и материалами проекта закона О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов для отправки в Государственную Думу РФ. 29 сентября 2017Коробки с документами и материалами проекта закона О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов для отправки в Государственную Думу РФ. 29 сентября 2017
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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РЯЗАНЬ, 28 ноя — РИА Новости. Реструктуризация госдолга и бюджетных кредитов, а также большой объем дополнительных средств из федеральной казны позволят в 2018 году бюджету Рязанской области решить важнейшие задачи, сообщает во вторник правительство региона.

Рязанская область. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов и председатель комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров во вторник обсудили вопросы формирования бюджета Рязанской области, который в настоящее время проходит обсуждение в региональном законодательном собрании. Также поднимались вопросы финансовых возможностей области по развитию экономики и социальной сферы на ближайшую перспективу, объемов федеральных субсидий, запланированных на осуществление социально значимых проектов в регионе.

Любимов поблагодарил депутата за большую поддержку в решении важнейших задач социально-экономического развития региона. По его словам, в принятом Госдумой федеральном бюджете на 2018 год заложена мощная поддержка регионам.

"Рязанская область получит беспрецедентную помощь в следующем году. Решение президента России Владимира Путина о реструктуризации госдолга и бюджетных кредитов позволит региону уже в 2018 году воспользоваться 4 миллиардами 200 миллионами рублей, такой поддержки никогда не было. Эти деньги мы сможем направить на финансовое оздоровление областного бюджета, решение социальных задач, реализацию майских указов, и, конечно, в развитие региона, инвестиционную деятельность", — сказал Любимов.

Как отметил Макаров, реструктуризация бюджетных кредитов позволит направить в ближайшие два года на развитие Рязанской области 7,5 миллиарда рублей. По словам депутата, в регионе хорошее развитие получила инициатива президента РФ, направленная на создание комфортной среды. Благоустройство дворов, общественных территорий продолжится, поручение о продлении соответствующей программы на 5 лет дано главой государства.

"Ежегодно на эту программу будет выделяться 25 миллиардов рублей, деньги поступят и в Рязанскую область. Регион уже сейчас может идти по пути долгосрочного планирования, чтобы люди видели перспективу, какой двор и когда будет отремонтирован", – сказал Макаров. По его словам, все 72 субсидии, которые регион получает, определены в законе о федеральном бюджете.

На состоявшемся заседании регионального правительства Любимов поручил региональному Минфину совместно с депутатами областной думы при формировании областного бюджета обеспечить максимально эффективное расходование средств федерального бюджета, которые поступят в регион в 2018 году.

Губернатор отметил, что благодаря решению о реструктуризации госдолга и бюджетных кредитов, а также беспрецедентному объему дополнительных средств, предусмотренных Рязанской области в принятом Госдумой федеральном бюджете следующего года, регион получает большие возможности для решения значимых задач.

"Это финансовое оздоровление бюджета, выполнение социальных обязательств, развитие региона. Необходимо разумно расходовать эти средства", — сказал Любимов. По его словам, в 2018 году более 4 миллиардов рублей регион будет иметь в результате реструктуризации госдолга. Кроме того, в федеральном бюджете следующего года предусмотрено 1,525 миллиарда рублей на строительство больницы скорой медицинской помощи в Рязани (на 2019 год – еще 1,718 миллиарда рублей). На строительство детского сада в микрорайоне Кальном и детской школы искусств в микрорайоне Недостоево будет выделено 415 миллионов рублей.

Губернатор отметил, что при корректировке проекта областного бюджета на 2018 год необходимо учесть капитальный ремонт объектов социальной сферы: больниц, школ, домов культуры. Глава региона поручил минфину области предусмотреть при формировании поправок к бюджету средства на проведение капремонта бюджетных учреждений и разработку проектно-сметной документации.

"Конечно, за один год все учреждения мы не отремонтируем, но пора возвращаться к решению проблемы. Нам позволяют это сделать принятые президентом РФ решения по реструктуризации госдолга и финансовая поддержка из федерального бюджета", – сказал Любимов.

Еще одно поручение губернатора касается исполнения бюджета текущего года.

"Приоритетным остается выполнение всех указов президента РФ, особенно в части повышения заработной платы работникам бюджетной сферы", – сказал Любимов. По его словам, в настоящее время реальные показатели отстают от соответствующих показателей "дорожных карт" по большинству категорий работников, несмотря на то что необходимые средства в областном бюджете предусмотрены и распределены по отраслевым министерствам. "Необходимо всем в кратчайшие сроки завершить работу по распределению данных средств среди учреждений в муниципальных образованиях", — сказал губернатор.

Любимов поручил министерству труда и социальной защиты населения Рязанской области не позднее 1 декабря текущего года довести до отраслевых министерств контрольные показатели повышения зарплат бюджетникам в 2018 году. Министерствам, в свою очередь, губернатор поручил обеспечить своевременное принятие нормативных документов по распределению средств между муниципальными образованиями, до завершения финансового 2017 года. А с января будущего года обеспечить выполнение показателей повышения заработной платы и ежемесячно предоставлять отчет о достигнутых результатах. "Реализация указов президента РФ – абсолютный приоритет. Никаких срывов быть не должно", – сказал Любимов.

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