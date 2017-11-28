Объем производства продукции АПК Верхневолжья достиг 36,1 млрд рублей

ТВЕРЬ, 28 ноя – РИА Новости. Объем валового производства продукции агропромышленного комплекса Тверской области вырос за четыре года на 11,6 миллиарда рублей и достиг 36,1 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости губернатор региона Игорь Руденя.

Глава области во вторник провел заседание регионального правительства, на котором подводились предварительные итоги работы агропромышленного комплекса Верхневолжья в 2017 году.

"Агропромышленный комплекс Тверской области в последние годы показывает положительную динамику, наблюдается рост валового производства продукции. В 2017 году этот показатель достиг 36,1 миллиарда рублей, что на 11,6 миллиарда рублей больше, чем в 2014 году. В основном прирост дало животноводство. В текущем году производство мяса составило почти 200 тысяч тонн. За четыре года этот показатель увеличился вдвое", — сказал Руденя.

По его словам, в производстве молока растут не только объемы, но и товарность продукции. Всего в 2017 году хозяйствами региона произведено 153 тысяч тонн молока (в 2014 году – 146 тысяч тонн).

Губернатор отметил, что хорошие результаты демонстрирует и звероводство: за прошедшие годы выросло поголовье норки, соболя, хоря, лисицы, достигнув 200 тысяч животных. В настоящее время Тверская область является лидером в России по производству пушнины.

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