Новая модель теплоснабжения: в интересах бизнеса и потребителей

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Все больше российских компаний, работающих в теплоснабжении, заявляют об интересе к реализации в регионах своего присутствия новой модели рынка тепла. Переход на новый принцип тарифообразования позволяет привлечь необходимые инвестиции в отрасль и качественно ее модернизировать. Компании отмечают, что не заинтересованы завышать тариф — чем он привлекательнее, тем больше возможностей привлечь дополнительных потребителей.
Новые правила в тепле
Развитие российской теплоэнергетики определяют два государственных документа — ФЗ "О теплоснабжении" и постановление правительства "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".
В каждом регионе цена на тепловую энергию будет разной, в зависимости от целого перечня условий, в том числе местных особенностей энергоснабжения. Выше этой планки цена на тепло подниматься не может. Тариф ниже предельного уровня может быть увеличен до уровня АК постепенно, без резких скачков, в течение нескольких лет.
Регионы вправе самостоятельно решать, стоит ли им переходить на новую модель рынка тепла. Одним из главных опасений местных чиновников является угроза существенного роста тарифа на теплоэнергию, что в свою очередь грозит соцнестабильностью и допрасходами из бюджета в виде компенсаций.
Точка заинтересованности
Теплоснабжающие компании отмечают, что не заинтересованы завышать тариф, поскольку чем он ниже, тем выше собираемость. "Самая главная цель реформы — в том, чтобы увязать интересы поставщика тепла и его потребителя. Грубо говоря, чтобы бизнес мог вкладывать в отрасль деньги с прицелом на получение прибыли, а потребитель — получить гарантированное теплоснабжение по адекватной цене", — отмечают в МОЭК.
Пока калькулятор работает в тестовом режиме. Если в него вносить актуальные цифры по цене газа, количеству потребителей и другие, то расчетный тариф получается достаточно корректным. "Другое дело, что по умолчанию в модель заложены преимущественно средние показатели. Ими для определения тарифа альткотельной следует пользоваться осторожно, как очень примерным ориентиром", — поясняют в пресс-службе "Т Плюс".
В Сибирской генерирующей компании, которая одной из первых заявила о своей готовности работать в рамках новой модели, говорят, что делали расчеты по всем городам своего присутствия и пришли к выводу, что ни в одном городе компании не нужен максимальный уровень тарифа альткотельной. "По всем нашим городам, в случае решения местных властей о переходе на новую модель рынка, мы готовы инвестировать и закрепить в соглашении величину тарифа на тепловую энергию на текущем уровне с дальнейшим его ростом на уровень инфляции плюс в некоторых городах 1-2%. О большем росте речи не идет", — пояснили в пресс-службе СГК.
СГК уже вложила в модернизацию системы теплоснабжения Рубцовска в Алтайском крае в 2017 году 1 миллиард рублей и столько же планирует в 2018 году. Компанией сформированы предложения по замещению котельных Черногорска мощностями Абаканской ТЭЦ. Оба проекта могут стать пилотными по реализации новой модели рынка тепла. Компания также заявляла о готовности инвестировать в новую модель рынка тепла в Новокузнецке и Красноярске. Об интересе к реализации новой модели заявлял и "Газпром энергохолдинг". Пилотный проект в рамках альткотельной готовит "Квадра" в Воронеже, в качестве других площадок она называет такие города своего присутствия, как Смоленск, Липецк, Орел, Тамбов и Курск.