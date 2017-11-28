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Экономика

Новая модель теплоснабжения: в интересах бизнеса и потребителей

17:4728.11.2017
(обновлено: 17:50 28.11.2017)
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© Fotolia / Özgür GüvençСистема отопления. Архивное фотоСистема отопления. Архивное фото
© Fotolia / Özgür Güvenç

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Все больше российских компаний, работающих в теплоснабжении, заявляют об интересе к реализации в регионах своего присутствия новой модели рынка тепла. Переход на новый принцип тарифообразования позволяет привлечь необходимые инвестиции в отрасль и качественно ее модернизировать. Компании отмечают, что не заинтересованы завышать тариф — чем он привлекательнее, тем больше возможностей привлечь дополнительных потребителей.

Новые правила в тепле

Развитие российской теплоэнергетики определяют два государственных документа — ФЗ "О теплоснабжении" и постановление правительства "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

Окрестности города Якутска. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Котельная в Якутии остановила работу из-за отсутствия топлива
С июля в закон "О теплоснабжении" были приняты поправки, которые определяют новую модель рынка тепла. Одним из ключевых моментов новой модели является тарифообразование на тепло по методу альтернативной котельной (АК). Предполагается, что цена на теплоэнергию для потребителей в рамках новой модели будет определяться не по методу "затраты плюс" (ежегодно формируется региональными регуляторами на основе расходов, заявленных компанией), а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. То есть предельная цена за 1 гигакалорию тепла будет высчитываться исходя из расчета, сколько бы затратил потребитель, возьмись он построить котельную самостоятельно.

В каждом регионе цена на тепловую энергию будет разной, в зависимости от целого перечня условий, в том числе местных особенностей энергоснабжения. Выше этой планки цена на тепло подниматься не может. Тариф ниже предельного уровня может быть увеличен до уровня АК постепенно, без резких скачков, в течение нескольких лет.

Улан-Удэ. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
В Улан-Удэ могут запустить новую модель рынка тепла в пилотном режиме
Новая модель прошла долгий путь обсуждения, юридически вступает в силу с января 2018 года, но полностью заработает ориентировочно с середины следующего года, после принятия необходимых уточняющих подзаконных актов (их порядка 16). Благодаря нововведениям инвесторы получают долгосрочный тариф и стимул вкладываться в обновление и модернизацию теплообъектов и теплосетей, потребители — качественное и надежное теплоснабжение по понятным правилам. Компании рассчитывают и на увеличение объемов централизованного теплопотребления: новая модель позволяет отказаться там, где это возможно и целесообразно, от дорогой теплоэнергии котельных в пользу более экономичных и экологичных ТЭЦ.

Регионы вправе самостоятельно решать, стоит ли им переходить на новую модель рынка тепла. Одним из главных опасений местных чиновников является угроза существенного роста тарифа на теплоэнергию, что в свою очередь грозит соцнестабильностью и допрасходами из бюджета в виде компенсаций.

Точка заинтересованности

Теплоснабжающие компании отмечают, что не заинтересованы завышать тариф, поскольку чем он ниже, тем выше собираемость. "Самая главная цель реформы — в том, чтобы увязать интересы поставщика тепла и его потребителя. Грубо говоря, чтобы бизнес мог вкладывать в отрасль деньги с прицелом на получение прибыли, а потребитель — получить гарантированное теплоснабжение по адекватной цене", — отмечают в МОЭК.

Кот в кресле у батареи. Архивное фото
© Fotolia / koldunova
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На днях Минэнерго опубликовало калькулятор, позволяющий рассчитать примерный уровень тарифов на тепло в том или ином муниципалитете по методу альткотельной. Это сделано в целях максимальной доступности и прозрачности производимых расчетов. Подсчитать тариф можно для любого населенного пункта на каждый год, начиная с 2018 года на 10 лет вперед.

Пока калькулятор работает в тестовом режиме. Если в него вносить актуальные цифры по цене газа, количеству потребителей и другие, то расчетный тариф получается достаточно корректным. "Другое дело, что по умолчанию в модель заложены преимущественно средние показатели. Ими для определения тарифа альткотельной следует пользоваться осторожно, как очень примерным ориентиром", — поясняют в пресс-службе "Т Плюс".

В Сибирской генерирующей компании, которая одной из первых заявила о своей готовности работать в рамках новой модели, говорят, что делали расчеты по всем городам своего присутствия и пришли к выводу, что ни в одном городе компании не нужен максимальный уровень тарифа альткотельной. "По всем нашим городам, в случае решения местных властей о переходе на новую модель рынка, мы готовы инвестировать и закрепить в соглашении величину тарифа на тепловую энергию на текущем уровне с дальнейшим его ростом на уровень инфляции плюс в некоторых городах 1-2%. О большем росте речи не идет", — пояснили в пресс-службе СГК.

Ремонт теплотрассы
© РИА Новости / Артем Житенев
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В АО "Сибирская энергетическая компания" ("Сибэко") отмечают, что также проводили предварительные расчеты динамики тарифов в разрезе перехода на метод альтернативной котельной и не скрывают, что в большинстве регионов, переход на данную модель покажет рост тарифа. Но не везде динамика столь однозначна. "К примеру, в соседних с нами регионах данный рост может быть минимальным, так как установленный там в настоящее время тариф на тепловую энергию существенно выше новосибирского. В таких же условиях, имея другие исходные данные, мы вполне могли бы показать даже снижение тарифа", — поясняет гендиректор "Сибэко" Руслан Власов.

СГК уже вложила в модернизацию системы теплоснабжения Рубцовска в Алтайском крае в 2017 году 1 миллиард рублей и столько же планирует в 2018 году. Компанией сформированы предложения по замещению котельных Черногорска мощностями Абаканской ТЭЦ. Оба проекта могут стать пилотными по реализации новой модели рынка тепла. Компания также заявляла о готовности инвестировать в новую модель рынка тепла в Новокузнецке и Красноярске. Об интересе к реализации новой модели заявлял и "Газпром энергохолдинг". Пилотный проект в рамках альткотельной готовит "Квадра" в Воронеже, в качестве других площадок она называет такие города своего присутствия, как Смоленск, Липецк, Орел, Тамбов и Курск.

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