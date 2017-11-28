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Экономика

Депутат оценил возможное введение системы tax free в России

17:3028.11.2017
03670
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фотоЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Подписание президентом РФ закона о введении системы tax free демонстрирует, что Россия открыта для взаимодействия с другими странами и заинтересована в притоке иностранных туристов, но не стоит рассчитывать на быстрый эффект от ее введения, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков.

Международный аэропорт Шереметьево. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин подписал закон о введении системы tax free

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении в России системы tax free, которая позволит гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), компенсировать суммы НДС, уплаченные при покупке товаров в России, при их вывозе за пределы таможенной территории ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу необходимо приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить документ (чек) на них.

"В целом это позитивное решение. Оно наглядно демонстрирует, что Россия открыта для взаимодействия с другими странами и заинтересована в притоке иностранных туристов", — сказал депутат журналистам, комментируя подписание закона главой государства. Правда, он считает, что "политики здесь гораздо больше, чем экономики". "Не стоит рассчитывать на быстрый и заметный экономический эффект от введения в России системы tax free, которая, кстати, действует лишь в 50 из тех 130 стран мира, где существует налог на добавленную стоимость", — заявил первый зампред бюджетного комитета.

"По данным Ростуризма, за 2016 год Россию посетили 24,5 миллиона туристов из дальнего зарубежья, и каждый из них потратил в нашей стране в среднем 1 тысячу долларов. Скорее всего, большая часть этих денег была израсходована не на шопинг, а на экскурсии, сувениры, рестораны и прочие развлечения", — допускает Ремезков.

Поэтому, по его мнению, возвращать по системе tax free пока особо нечего. "К тому же, потребуется максимальный охват торговых точек, в которых иностранные туристы смогут оформить необходимые для tax free чеки. Так что 260 миллионов рублей, необходимые на запуск этой системы в России, окупаться будут не один год", — полагает депутат. В то же время то, как выглядят эти затраты сейчас, когда в федеральном бюджете каждый рубль на счету, тоже "спорный вопрос", продолжил он.

Елизавета Андреева (слева) в авиационном колледже Emirates
© Фото : Из личного архива Елизаветы Андреевой
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"Очевидно, что в ближайшее время прямых доходов от функционирования tax free наше государство не получит. И только в долгосрочной перспективе tax free будет способствовать росту выпуска и продажи российских товаров, их более широкому распространению за счет consumer friendly покупок. Но, наверное, не зря существует восточная мудрость – "с одного шага начинается путь в тысячу ли", — резюмировал Ремезков, одновременно предположив, что увеличить за счет введения этой системы поток иностранных туристов в Россию тоже вряд ли получится.

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