В Банке России рассказали о возможном эффекте санкций США против госдолга

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Возможные санкции США против госдолга РФ могут оказать лишь краткосрочный эффект, ЦБ готов задействовать свои инструменты при необходимости, заявила журналистам первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

Президент США Дональд Трамп в августе подписал закон о расширении ряда секторальных санкций против экономики РФ. Документ предполагает, что в течение полугода (180 дней) после его принятия Конгресс США соберется для обсуждения возможности расширения ограничительных мер на госдолг России.

"Безусловно, в зависимости от сценария в целом долгосрочная ситуация стабилизируется всегда, краткосрочно — может быть некоторая волатильность. Соответственно, если эта волатильность будет оказывать какое-то влияние на финансовую стабильность… у нас неоднородная активность иностранцев на рынке, какие-то колебания и приостановки происходят все время, далеко не всегда это вызывает какие-то серьёзные всплески. Ещё ни разу не потребовало никакой специальной реакции", — ответила Юдаева на вопрос о том, просчитал ли регулятор эффект от возможных санкций США против госдолга РФ.

"Но, тем не менее, если мы будем видеть определённые риски, то мы можем задействовать различные инструменты, которые у нас есть, для поддержания финансовой стабильности", — подчеркнула первый зампред.

По её словам, по состоянию на 1 октября 2017 года доля нерезидентов на рынке ОФЗ составила рекордные 33,2%. Также она отметила, что в настоящее время уровень примерно сопоставим с тем, который был в течение всего года. "Чуть-чуть ниже чем 33,2%", — добавила Юдаева.