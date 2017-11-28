Банк России разрабатывает механизм ограничения долговой нагрузки компаний

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Банк России совместно с другими ведомствами разрабатывает механизм, ограничивающий совокупную валютную долговую нагрузку нефинансовых организаций, следует из информационно-аналитического материала ЦБ РФ "Обзор финансовой стабильности".

В целях ограничения валютных рисков экономики и финансовой системы Банк России в 2016 году последовательно реализовывал ряд мер, направленных на стимулирование банков сокращать операции, номинированные в иностранной валюте. В апреле-августе 2016 года был повышен (до 7%) норматив обязательных резервов по обязательствам банков перед организациями в иностранной валюте. С 1 мая 2016 года повышены коэффициенты риска в целях расчета достаточности капитала по кредитам юридическим лицам и сделкам с ценными бумагами в иностранной валюте (до 110%, 130%).

Повышение коэффициентов риска наряду с постепенной переориентацией банков на рублевое кредитование заемщиков, чья выручка не выражена (или не привязана) к иностранной валюте, привело к постепенному снижению валютной ссудной задолженности юридических лиц перед банками: с 1 мая 2016 года по 1 октября 2017 года корпоративный кредитный портфель в валюте снизился на 1,26 триллиона рублей, или 21,6 миллиарда долларов (-12,5%), указал ЦБ.

Позитивной тенденцией с момента введения данных мер является сокращение валютного кредитования отраслей, ориентированных на внутренний спрос, прежде всего в сегменте операций с недвижимым имуществом. Коэффициенты риска являются одним из инструментов девалютизации банков и нефинансовых организаций, и в случае нарастания валютного риска они могут быть вновь повышены Банком России, отметил регулятор.

"Вместе с тем перечень возможных инструментов не должен ограничиваться только мерами, направленными на ограничение внутреннего валютного кредитования, а должен включать также и меры, воздействующие на совокупную валютную долговую нагрузку нефинансовых организаций. Банк России совместно с другими ведомствами разрабатывает такой механизм", — говорится в документе.

Ситуация с валютным доходом в отраслях

Вместе с тем меры, нацеленные исключительно на ограничение внутреннего валютного кредитования, могут привести к переориентации заемщиков на внешнее финансирование. "В связи с этим перечень возможных инструментов, которые могут быть активированы в случае чрезмерного накопления валютных рисков, должен содержать также ограничения, применяемые непосредственно к балансам компаний. Опыт отдельных стран показывает, что требования устанавливаются в отношении валютной ликвидной позиции и валютной долговой нагрузки компаний", — поясняется в документе.

Позитивной тенденцией является снижение ссудной задолженности в иностранной валюте в отраслях, заемщики которых осуществляют деятельность на внутренних рынках и не располагают достаточным объемом валютной выручки, отмечает ЦБ.

Совокупное снижение по данным отраслям (операции с недвижимым имуществом, транспорт и связь, строительство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды) за период с 1 февраля 2017 года по 1 сентября 2017 года составило 91,3 миллиарда рублей (1,6 миллиарда долларов).

"В нефтегазовой отрасли при низком уровне совокупной долговой нагрузки (учитываются рублевые обязательства и обязательства в иностранной валюте) уровень валютной долговой нагрузки по сравнению с зарубежными аналогами является несколько повышенным, а по отдельным компаниям принимает довольно высокие значения", — пишут авторы документа.

Вместе с тем снижение валютного кредитования наблюдается также в обрабатывающих производствах (-70,9 миллиарда рублей, или 1,2 миллиарда долларов), что объясняется главным образом тем, что ряд экспортеров заместили валютные кредиты перед российскими банками финансированием (в том числе в форме предэкспортных кредитов), полученным от нерезидентов либо от банков, являющихся дочерними структурами российских кредитных организаций.

Прирост внутреннего валютного кредитования в оптовой и розничной торговле за отчетный период составил 116,3 миллиарда рублей, или 2 миллиарда долларов. Более детальный анализ показал, что данное увеличение объясняется в основном кредитованием торговых компаний, входящих в группы экспортных нефтегазовых компаний, указывает ЦБ.

По состоянию на 1 октября 2017 года около четверти портфеля кредитов юридическим лицам (исключая кредитные организации) в иностранной валюте (2,85 триллиона рублей) подпадает под повышенные коэффициенты риска. Оцененное влияние повышенных коэффициентов риска на фактическое значение норматива достаточности совокупного капитала банковского сектора (Н1.0) составляет 0,02 процентного пункта.

Вероятность дефолта

Кредиты в иностранной валюте компаниям, не имеющим достаточного объема валютной выручки для своевременного обслуживания долга, характеризуются не только повышенным уровнем вероятности дефолта заемщиков, но и высокой корреляцией между дефолтами по таким кредитам, так как у них имеется общий риск-фактор — валютный курс, подчеркивается в сообщении ЦБ.

Также по валютным кредитам наблюдается значительная корреляция между вероятностью дефолта и потерями кредитора при дефолте в связи с тем, что долг в иностранной валюте переоценивается, а стоимость обеспечения по кредиту, как правило, меняется незначительно.

"Таким образом, изменения валютного курса могут оказывать негативное воздействие на кредитное качество портфелей банков. В случае потенциального нарастания данных рисков Банк России примет решение о дальнейшем повышении коэффициентов риска в отношении валютных активов кредитных организаций", — указал ЦБ.

Соотношение валютного долга нефинансовых компаний и ВВП в России принимает одно из самых высоких значений по сравнению с другими странами (свыше 22%). Доля валютной составляющей в совокупном долге находится на умеренно повышенном уровне (44%).

Повышенные риски

Наибольшим объемом валютных кредитов традиционно обладают компании из торгуемых отраслей, хеджирующие валютные долги за счет валютных притоков от экспортной деятельности.

"Однако естественное хеджирование эффективно только при умеренном уровне валютного долга. Оценка долговой нагрузки компаний-экспортеров показала следующее. В нефтегазовой отрасли при низком уровне совокупной долговой нагрузки (учитываются рублевые обязательства и обязательства в иностранной валюте) уровень валютной долговой нагрузки по сравнению с зарубежными аналогами является несколько повышенным, а по отдельным компаниям принимает довольно высокие значения", — указывает ЦБ.

По данным регулятора, агрегированный показатель долг/выручка по шести российским нефтегазовым компаниям по последним опубликованным финансовым отчетам составляет 0,4, что соответствует среднему уровню по западным аналогам. Вместе с тем средний уровень валютной долговой нагрузки составляет 0,6, а по отдельным компаниям близок к единице, что соответствует повышенному уровню, отмечает регулятор.

В горно-металлургическом сегменте компании преимущественно обладают сбалансированной долговой нагрузкой по сравнению с зарубежными компаниями-аналогами, однако уровень валютного долга у существенной части компаний представляется завышенным (валютный долг/выручка равен или выше 1). Отрасль с наибольшим разрывом между валютными долгом и валютной выручкой — нефтехимическая: средний уровень валютной долговой нагрузки составляет 1,5.

"Высокий уровень долговой нагрузки компаний/отдельных отраслей является фактором повышенной волатильности курса рубля, что проявилось, в частности, в четвертом квартале 2014 года. Источником волатильности являются как внешние, так и внутренние долги, номинированные в иностранной валюте", — предупреждает ЦБ.

Повышенные риски связаны с чрезмерным объемом долга, неравномерным графиком погашения долгов, а также с возможным предъявлением нерезидентами требований к досрочному погашению.

"Для ограничения вышеуказанных рисков меры, применяемые по отношению к кредитным организациям (повышенные коэффициенты риска в целях расчета достаточности капитала), должны дополняться мерами, направленными на стимулирование снижения совокупной валютной долговой нагрузки (включая внешние обязательства), применяемыми непосредственно к нефинансовым организациям", — указал регулятор.