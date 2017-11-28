Риски дефицита валюты в России низкие, заявили в ЦБ

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Пик погашения внешнего корпоративного долга РФ придется на декабрь когда ожидаются фактические выплаты в 15,7 миллиарда долларов, вместе с тем совокупный дефицит валютной ликвидности у крупнейших банков за четвертый квартал не превысит 1,65 миллиарда долларов, и ЦБ оценивает риски дефицита валюты в банковском секторе как низкие, говорится в подготовленном регулятором "Обзоре финансовой стабильности".

"Ситуация с валютной ликвидностью в сентябре была менее благоприятной на фоне оттока депозитов в иностранной валюте из крупных банков. Вместе с тем банковский сектор имеет достаточно валютной ликвидности для покрытия ожидаемых погашений обязательств в иностранной валюте…. Риски, связанные с возможным дефицитом ликвидности в иностранной валюте, остаются на низком уровне", — отмечается в документе.

Регулятор провел опрос 23 крупнейших банков, по итогам которого сообщает, что "совокупный дефицит ликвидности в иностранной валюте у банков, имеющих дефицит, в течение четвертого квартала 2017 года, как ожидается, не превысит 1,65 миллиарда долларов". Вместе с тем у ряда крупнейших банков ожидается профицит валютной ликвидности, и совокупное сальдо по топ-23 за квартал будет положительным (1,1 миллиарда долларов).

"В предыдущие годы наличие такого дефицита не приводило к фактическим проблемам с ликвидностью. Запас ликвидных средств банков в иностранной валюте на 1 октября 2017 года составил 39,7 миллиарда долларов против 35,7 миллиарда долларов год назад", — сказано в документе.

Негативное влияние на ситуацию с валютной ликвидностью в сентябре оказали локальный пик погашения внешнего долга и, возможно, покупка иностранных активов российскими компаниями, отмечает ЦБ. В этом месяце фактические платежи по долгу крупнейших компаний составили 4,8 миллиарда долларов (за вычетом внутригрупповых платежей 30 крупнейших заемщиков на внешнем рынке), банков – 1,2 миллиарда долларов. "Следующий пик погашений приходится на декабрь (13,2 миллиарда долларов по компаниям и 2,5 миллиарда долларов по банкам)", — указывает регулятор.

Долгосрочным фактором, влияющим на ситуацию с валютной ликвидностью в банковском секторе РФ, является постепенное снижение объема депозитов в иностранной валюте, говорится в обзоре. "В течение второго-третьего кварталов 2017 года сократился объем депозитов в иностранной валюте как физических (-1,1 миллиарда долларов), так и юридических лиц (-3 миллиарда долларов)", — сообщает ЦБ.