Риски дефицита валюты в России низкие, заявили в ЦБ

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Пик погашения внешнего корпоративного долга РФ придется на декабрь когда ожидаются фактические выплаты в 15,7 миллиарда долларов, вместе с тем совокупный дефицит валютной ликвидности у крупнейших банков за четвертый квартал не превысит 1,65 миллиарда долларов, и ЦБ оценивает риски дефицита валюты в банковском секторе как низкие, говорится в подготовленном регулятором "Обзоре финансовой стабильности".
"Ситуация с валютной ликвидностью в сентябре была менее благоприятной на фоне оттока депозитов в иностранной валюте из крупных банков. Вместе с тем банковский сектор имеет достаточно валютной ликвидности для покрытия ожидаемых погашений обязательств в иностранной валюте…. Риски, связанные с возможным дефицитом ликвидности в иностранной валюте, остаются на низком уровне", — отмечается в документе.
Регулятор провел опрос 23 крупнейших банков, по итогам которого сообщает, что "совокупный дефицит ликвидности в иностранной валюте у банков, имеющих дефицит, в течение четвертого квартала 2017 года, как ожидается, не превысит 1,65 миллиарда долларов". Вместе с тем у ряда крупнейших банков ожидается профицит валютной ликвидности, и совокупное сальдо по топ-23 за квартал будет положительным (1,1 миллиарда долларов).
"В предыдущие годы наличие такого дефицита не приводило к фактическим проблемам с ликвидностью. Запас ликвидных средств банков в иностранной валюте на 1 октября 2017 года составил 39,7 миллиарда долларов против 35,7 миллиарда долларов год назад", — сказано в документе.
Долгосрочным фактором, влияющим на ситуацию с валютной ликвидностью в банковском секторе РФ, является постепенное снижение объема депозитов в иностранной валюте, говорится в обзоре. "В течение второго-третьего кварталов 2017 года сократился объем депозитов в иностранной валюте как физических (-1,1 миллиарда долларов), так и юридических лиц (-3 миллиарда долларов)", — сообщает ЦБ.