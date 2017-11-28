МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Внешние шоки и геополитические факторы могут повысить риски финансовой стабильности России в следующем году, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на пресс-конференции во вторник.

"На фоне восстановления экономики и стабилизации на глобальных рынках риски финансовой стабильности в России в целом снизились. Тем не менее, нельзя исключить возможные всплески волатильности уже в 2018 году, связанные, в первую очередь, с реализацией глобальных рисков, которые могут возникнуть как в связи с изменением денежно-кредитной политики ведущих стран мира, так и с геополитическими факторами", — сказала Юдаева.

"У Банка России есть все инструменты для того, чтобы реагировать на ситуацию в целях поддержания финансовой стабильности, и при необходимости мы готовы их использовать", — добавила первый зампред ЦБ.