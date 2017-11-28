Костин рассказал о влиянии санкций США на российский банковский сектор

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российская экономика справилась с внешними угрозами и внутренними проблемами, банковский сектор ждет рост, но новый пакет санкций США, принятый в августе, может иметь непредсказуемые последствия, и его надо учитывать, считает глава второго по активам российского банка ВТБ Андрей Костин.

"Российская экономика вполне справилась с большими вызовами, и с внешними угрозами, и с внутренними проблемами. В целом экономический рост в России будет, равно как и рост банковского сектора", — сказал Костин, выступая на Международном форуме Финансового университета "Что день грядущий нам готовит?"

Однако он напомнил, что действующие санкции США, которыми были введены ограничения на капитал и заимствования, уже сейчас наносят ущерб российскому банковскому сектору, а новые санкции могут иметь непредсказуемые последствия, поэтому их надо учитывать при оценке перспектив развития банковского сектора РФ.

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" против России, Ирана и КНДР. Согласно "руководству по применению санкций" от госдепартамента, по истечении установленного законом 180-дневного срока, то есть к концу января 2018 года администрация США получит возможность применять экстерриториальные американские санкции в отношении юридических и физических лиц, в том числе из третьих стран, которые сотрудничают с российскими организациями, включенными в санкционные списки.

"Нельзя исключать те санкции, которые конгресс объявил в августе… Закон очень плохой, очень широкий, очень рыхлый. Фактически его применение может иметь любые последствия, и в этом плане он, конечно, большое зло. И это нельзя не учитывать при оценке перспектив развития нашего банковского сектора", — подчеркнул глава ВТБ.