Кудрин назвал революцией достижение уровня инфляции в 4%

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин назвал революцией достижение Банком России инфляции в 4%.

"Центральный банк сегодня совершил революцию. Он добился 4% (инфляции — ред.), во что никто не верил год назад", — сказал он, выступая на форуме финансового университета.

По словам Кудрина, при сохранении инфляции на уровне 4% в течение трех лет в РФ изменится поведение на рынке, снизятся процентные ставки и появятся новые фундаментальные ориентиры для всех инвесторов. "Цена денег в России будет существенно ниже, чем она была до сих пор", — отметил он.

Что касается текущей инфляции, которая ниже целевого ориентира ЦБ в 4%, то Кудрин согласен с оценкой Банка России, что уход вниз временный. "Считаю, что у Центрального банка всегда есть инструменты для достижения целевой таргетированной инфляции", — заявил он.

По данным Росстата, годовая инфляция в РФ в октябре замедлилась до 2,7% с 3% в сентябре. Минэкономразвития РФ в ноябре снизило прогноз инфляции на 2017 год до 2,5-2,8% с ранее ожидавшихся 3,2%. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин 23 ноября заявил, что годовая инфляция в РФ замедлилась до 2,4-2,5%, однако последний годовой прогноз МЭР сохраняется. ЦБ прогнозирует инфляцию в текущем году на уровне 2,5-2,7%.

ЦБ неоднократно заявлял, что отклонение инфляции вниз от цели является временным. В частности, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила об этом на прошлой неделе. По ее словам, в краткосрочном периоде годовая инфляция в РФ будет ниже 4%, а затем постепенно вернется к этому ориентиру.