Кудрин назвал революцией достижение уровня инфляции в 4%

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин назвал революцией достижение Банком России инфляции в 4%.
По словам Кудрина, при сохранении инфляции на уровне 4% в течение трех лет в РФ изменится поведение на рынке, снизятся процентные ставки и появятся новые фундаментальные ориентиры для всех инвесторов. "Цена денег в России будет существенно ниже, чем она была до сих пор", — отметил он.
Что касается текущей инфляции, которая ниже целевого ориентира ЦБ в 4%, то Кудрин согласен с оценкой Банка России, что уход вниз временный. "Считаю, что у Центрального банка всегда есть инструменты для достижения целевой таргетированной инфляции", — заявил он.
ЦБ неоднократно заявлял, что отклонение инфляции вниз от цели является временным. В частности, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила об этом на прошлой неделе. По ее словам, в краткосрочном периоде годовая инфляция в РФ будет ниже 4%, а затем постепенно вернется к этому ориентиру.