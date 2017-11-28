Опрос показал, на что чаще всего жалуются главы российских предприятий

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Недостаточный спрос на внутреннем рынке, неопределенность экономической обстановки и инфляция ограничивают рост производства в России, свидетельствуют результаты опроса руководителей крупных и средних промышленных предприятий, проведенного Центром конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ в сентябре-октябре.

Основным фактором, ограничивающим производственную деятельность крупных и средних промышленных предприятий, является проблема спроса на производимую продукцию – это констатировала половина участников опроса (49%).

Также среди антилидеров оказались следующие факторы: неопределенность экономической обстановки — 42%. "Понятно, что вряд ли возможно ждать от предприятий серьезных инвестиционных, инновационных и модернизационных инициатив, если их руководители не очень хорошо представляют себе экономическую ситуацию в стране, а таких экономических агентов, исходя из опроса, почти половина", — комментируют авторы исследования.

В лидирующую группу вошла и инфляционная составляющая, о которой заявили 40% опрошенных, а также недостаток собственных финансовых средств (36%). "Сегодня предпринимателей волнует не только текущая инфляция издержек, но и, главное, ожидаемый рост "чужих" цен на сырье, оборудование, комплектующие и др. Особенно это актуально для экономических агентов, работающих с длинным инвестиционным циклом более трех с половиной лет", — комментируют авторы исследования.

Кроме того, почти половина (47%) респондентов отметила как лимитирующий фактор рост цен на энергоресурсы, а 38% пожаловались на высокие проценты по коммерческим кредитам. При этом исследование показало, что высокий процент банковского кредита и существующий уровень налогообложения (34%) – не являются проблемами первого уровня для предприятий, несмотря на их существенное давление на бизнес.

Определенное давление на производственную деятельность промышленных предприятий оказывали и высокие транспортные расходы (28% респондентов), недобросовестная конкуренция (22%), изъяны в нормативно-правовой базе (15%) и высокая стоимость аренды помещений (13%).