Медведев дал старт запуску первой очереди Якутской ГРЭС-2

ГОРКИ, 28 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в режиме видеоконференции принял участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию первой очереди Якутской ГРЭС-2 компании "Русгидро".

Первая очередь Якутской ГРЭС-2 позволит заменить выбывающие мощности действующей Якутской ГРЭС, создать резерв мощности и повысить надежность энергоснабжения в регионе. Электрическая мощность первой очереди составляет 193 МВт, тепловая — 469 Гкал/ч. Станция экстренно запускалась в работу в начале октября из-за аварии на действующей ГРЭС в Якутске, оставившей без электроэнергии более 300 тысяч человек.

В церемонии запуска в Москве приняли участие вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, глава Минэнерго РФ Александр Новак, министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, глава Якутии Егор Борисов и глава "Русгидро" Николай Шульгинов.

Якутская ГРЭС-2 — одна из четырех тепловых электростанций, на строительство которых подконтрольная государству "Русгидро" в 2012 году получило из бюджета РФ 50 миллиардов рублей. Три других — первая очередь Сахалинской ГРЭС-2, ТЭЦ в Советской Гавани (Хабаровский край) и вторая очереди Благовещенской ТЭЦ (проект полностью реализован в декабре 2016 года).

В июле этого года "Русгидро" сообщало, что общий объем инвестиций в ТЭС на Дальнем Востоке оценивается в 118,4 миллиарда рублей. Запуск всех электростанций несколько раз сдвигался. Якутскую ГРЭС-2 "Русгидро" изначально должно была запустить еще в 2015 году. Потом этот срок переносили на 2016 год, затем на 2017 год.

В марте замминистра энергетики Вячеслав Кравченко говорил, что пеня для "Русгидро" за задержки ввода ТЭС в эксплуатацию составляет 0,5 миллиона рублей в сутки. В октябре этого года совет директоров "Русгидро" одобрил заключение дополнительного соглашения к договору о предоставлении бюджетных инвестиций, согласно которому переносятся сроки ввода в эксплуатацию всех трех оставшихся электростанций, но при этом пеня за нарушение новых сроков ввода станций вырастает до 0,75 миллиона рублей в сутки.