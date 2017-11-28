На Кубани в развитие сельхозтехники вложили более 20 млрд рублей за 2 года

КРАСНОДАР, 28 ноя — РИА Новости. Более 20 миллиардов рублей вложено за последние два года в обновление сельхозтехники на Кубани, сообщает администрация Краснодарского края со ссылкой на губернатора региона Вениамина Кондратьева.

"Любой урожай – это усилия ученых, тяжелый труд селян. Еще одна важная составляющая успеха – мощная, современная техника. За последние два года в крае произошло рекордное обновление парка сельхозмашин. Предприятия вложили больше 20 миллиардов рублей. Все это – инвестиции в наши будущие урожаи, в стабильное развитие экономики, в благополучие сельских территорий", – заявил губернатор на открытии 24-й международной выставки "ЮГАГРО", напомнив, что в этом году аграрии Кубани собрали рекордный урожай – 14,7 миллиона тонн зерновых.

По его словам, масштабное техническое перевооружение стало возможным благодаря программам господдержки и субсидиям, которые предоставляет правительство РФ. Дополнительным импульсом в развитии АПК является крупнейшая в России выставка "ЮГАГРО", где собрана лучшая техника и представлены передовые технологии, добавил политик, уточнив, что мероприятие объединяет 700 компаний из 32 стран мира.

Глава региона также отметил, что Кубань готова объединяться и работать со всеми, кто нацелен на развитие и кто ставит бизнес выше политики. "Мы открыты для зарубежных компаний, которые готовы размещать у нас свое производство, делать технику доступной для местных производителей", – сказал Кондратьев.

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