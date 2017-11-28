КРАСНОДАР, 28 ноя — РИА Новости. Более 20 миллиардов рублей вложено за последние два года в обновление сельхозтехники на Кубани, сообщает администрация Краснодарского края со ссылкой на губернатора региона Вениамина Кондратьева.
По его словам, масштабное техническое перевооружение стало возможным благодаря программам господдержки и субсидиям, которые предоставляет правительство РФ. Дополнительным импульсом в развитии АПК является крупнейшая в России выставка "ЮГАГРО", где собрана лучшая техника и представлены передовые технологии, добавил политик, уточнив, что мероприятие объединяет 700 компаний из 32 стран мира.
Глава региона также отметил, что Кубань готова объединяться и работать со всеми, кто нацелен на развитие и кто ставит бизнес выше политики. "Мы открыты для зарубежных компаний, которые готовы размещать у нас свое производство, делать технику доступной для местных производителей", – сказал Кондратьев.