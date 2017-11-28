Путин во вторник проведет встречу с Миллером

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, который доложит об итогах года и планах компании на 2018 год, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Будет публичная встреча с руководителем "Газпрома" Миллером. Миллер будет полноформатно докладывать президенту по предварительным итогам года и по перспективным планам на 2018 год", — сообщил Песков.

"Они заранее договорились о такой обстоятельной встрече, и сегодня она произойдет", — добавил он.