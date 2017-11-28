Россия стала лидером по объему денежных переводов в Молдавию

КИШИНЕВ, 28 ноя — РИА Новости. Денежные переводы из-за рубежа в Молдавию продолжают расти. Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Нацбанка республики, чистый объем банковских переводов денежных средств из-за границы в пользу физических лиц республики превысил 116 миллионов долларов. Таким образом, в сравнении с показателями прошлого года рост составил 19%, сообщает Sputnik Молдова.
"В распределении по государствам происхождения трансфертов в пользу физических лиц основным партнером Республики Молдова остается Российская Федерация", — отмечается в сообщении Нацбанка.
В первой тройке по-прежнему остаются Израиль и Италия, откуда в Молдавию поступило 18,53 миллиона долларов и 10,7 миллиона, соответственно. Из США в страну перевели чуть больше семи миллионов долларов. Пятерку лидеров замыкает Германия, из которой переслали более пяти миллионов долларов.
Молдавские экономические эксперты подчеркивают, что денежные переводы помогают национальной экономике республики оставаться на плаву. Больше всего от поступлений из-за рубежа зависят жители сельской местности. Официальная статистика подтверждает, что значительная часть их доходов состоит как раз из денежных переводов из-за границы.