Илон Маск опроверг слухи о причастности к созданию биткоина

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Глава Tesla и Space X Илон Маск в своем аккаунте Twitter опроверг ранее появившиеся слухи о том, что имеет отношение к появлению биткоина.

"Это неправда. Друг несколько лет назад перевел мне долю BTC, но я не знаю, где он хранится", — написал он в ответ на вопрос одного из пользователей социальной сети.

Пользователь, на вопрос которого отвечал Маск, процитировал статью индийского издания с аргументами в поддержку версии о том, что глава Space X, якобы, имеет отношение к созданию биткоина. Авторы материала привели мнение бывшего стажера Space X, который сообщил, что исходный код биткоина написан "кем-то, кто отлично разбирается в языке программирования C++", который активно используется в Space X.

Биткоин, самая популярная в мире криптовалюта, в воскресенье обновила исторический рекорд, достигнув отметки в 9,495 тысячи долларов. Во вторник валюта на приближается к 10 тысячам, и стоит 9,852 тысячи долларов.