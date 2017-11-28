Мадуро рассказал, когда Венесуэла преодолеет экономические проблемы

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна преодолеет экономические проблемы в следующем году, сообщает телеканал Globovision.

"Мы стоим на пороге 2018 года, который, как я уверен, станет годом расширения революционных сил… преодоления экономических проблем", — приводит телеканал слова Мадуро.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch объявило о понижении долгосрочного рейтинга Венесуэлы по обязательствам в иностранной валюте до "ограниченного дефолта" ("RD"). Причиной решения стало неполучение инвесторами выплат по процентам суверенных облигаций со сроком погашения в 2019 и 2024 годах.

Международное рейтинговое агентство S&P также снизило рейтинг Венесуэлы по обязательствам в иностранной валюте до "SD" ("выборочный дефолт") после того, как страна не выплатила 200 миллионов долларов по облигациям со сроком погашения в 2019 и 2024 годах. Власти Венесуэлы начали переговоры с инвесторами относительно реструктуризации внешнего долга страны.