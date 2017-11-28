Объем поддержки АПК в Югре на будущий год составит 1,42 миллиарда рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 ноя — РИА Новости. Более 1,42 миллиарда рублей будет направлено на поддержку сельхозпроизводителей в Ханты-Мансийском автономном округе в 2018 году, объем финансирования останется примерно на уровне нынешнего года, сообщили РИА Новости в региональном департаменте промышленности.

"На 2018 год законом о бюджете Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей выделено 1,42 миллиарда рублей", — рассказал собеседник агентства, уточнив, что по итогам текущего года на развитие отрасли в регионе планируется направить 1,43 миллиарда рублей.

Как отметили в профильном департаменте, за три квартала 2017 года в Югре фиксируется рост объемов производства основных видов сельхозпродукции — мяса скота и птицы (18% к аналогичному периоду прошлого года), яиц (3,4%). В свою очередь производство рыбной продукции остается примерно на прошлогоднем уровне.

"Объем продукции сельского хозяйства в денежном эквиваленте в 2017 году оценивается в размере 9,4 миллиарда рублей", — добавили в окружном департаменте промышленности, подчеркнув, что крупные производители на территории региона не только активно взаимодействуют с федеральными торговыми сетями, но и развивают собственные торговые сети.

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