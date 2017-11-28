Торгпред: товарооборот между Россией и Британией вырос впервые за три года

ЛОНДОН, 28 ноя — РИА Новости, Наталья Копылова. Товарооборот между Россией и Великобританией вырос впервые с 2014 года, увеличившись в январе-сентябре на 25%, сообщил в интервью РИА Новости торговый представитель России в Великобритании Борис Абрамов.

По его словам, впервые за три года наблюдается положительная динамика в товарообороте между двумя странами. "С начала года рост составил 25%, достигнув 9,3 миллиарда долларов. По итогам 2016 года этот показатель составлял 10,4 миллиарда долларов. Таким образом, можно сказать, что бизнес с обеих сторон смог адаптироваться к санкционной политике и новой экономической реальности, сохранив, и в ряде случае преумножив, доверие и компетенции в совместных проектах", — сказал торгпред.

По данным ФТС России, по итогам трех кварталов 2017 года, Великобритания занимает 13-е место по объему товарооборота среди торговых партнеров России, ее доля в российском внешнеторговом обороте составляет 2,2%. Российский экспорт в Соединенное Королевство по итогам января-сентября этого года вырос на 29,4% до 1,4 миллиарда долларов.

По оценке внешнеторгового ведомства, в настоящее время имеются предпосылки не только к дальнейшему наращиванию объемов деловой активности между двумя странами, но и к ее диверсификации, в первую очередь в несырьевых отраслях. "Чтобы сохранить этот тренд, важно окончательно вернуться к прагматичному взгляду на потенциал в торгово-экономической сфере. Большой потенциал взаимовыгодного сотрудничества имеется как в уже освоенных секторах экономики, где Россия и Великобритания традиционно дополняют друг друга, например, в энергетике, химии, ритейле, поставках оборудования и машин, так и в новых отраслях", — считает Абрамов.

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