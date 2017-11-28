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Экономика

Цены на нефть снижаются в ожидании встречи ОПЕК+

Сюжет:
Цены на нефть. Ноябрь 2017 (23)
09:2228.11.2017
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© AP Photo / Hasan JamaliДобыча нефти. Архивное фотоДобыча нефти. Архивное фото
© AP Photo / Hasan Jamali

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются во вторник на фоне неопределенности судьбы сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+, а также на отраслевых новостях из США, свидетельствуют данные торгов.

Добыча нефти. Архивное фото
© AP Photo / PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, Shutterstock
"Путин стал царем мировой нефти": американский Большой Волк проиграл
По состоянию на 8.43 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,27%, до 63,21 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,53%, до 57,8 доллара за баррель.

Трейдеры продолжают ждать встречу министров нефти и энергетики всех 24 государств соглашения о сокращении добычи "черного золота", входящих и не входящих в ОПЕК. Заседание состоится в четверг, 30 ноября, в Вене. В преддверии встречи, 29 ноября, пройдет заседание министерского комитета по мониторингу выполнения сделки ОПЕК+ и корректировки его условий, в который входят представители только шести стран соглашения: Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, Омана и России.

В понедельник министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что практически все страны сделки выступают за ее продление. Тем не менее трейдеры сохраняют осторожность, так как нет уверенности, будет ли в итоге продлено соглашение на встрече в Вене и на какой срок.

Участники Международного энергетического форума в Алжире. 27 сентября 2016 год
© AFP 2017 / Ryad Kramdi
Новак: почти все страны ОПЕК+ одобряют продление сделки о сокращении добычи
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

Давление на стоимость марки WTI оказывают новости о восстановлении работы трубопровода Keystone компании TransCanada после ремонта. Ранее TransCanada сообщила, что собрала 44,4 тысячи галлонов (около 1 тысячи баррелей) нефти после разлива на трубопроводе Keystone в американском штате Южная Дакота. Объем утечки оценивается в 5 тысяч баррелей нефти. Часть трубопровода Keystone от Хардисти в канадской Альберте до Кушинга (Оклахома, США) и от Хардисти до Вуд-Ривера и Патоки (Иллинойс, США) была перекрыта на прошлой неделе.

Расклад сил на мировом рынке нефти
© РИА Новости, Инфографика
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Расклад сил на мировом рынке нефти
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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Donkey Iaiaia
Еще бы впрок эти высокие цены шли. А то ведь, как ни крути, продаем невосполнимые ресурсы, а в замен покупаем всякую требуху с Алиэкспресса, которая через полгода будет пылиться в дальнем углу антресолей. Или, еще хуже - транжирим в зарубежных поездках на развлечения, то есть вообще проедаем безвозвратно. Хорошо, хоть еды стали меньше покупать импортной. Что тогда вообще стоит покупать за рубежом ? Для начала - средства производства. Но это мелко конечно, так мы все равно будем на два шага сзади. В идеале, надо учить специалистов за рубежом, с гарантией отработки в наших НИИ и на наших заводах. Переманивать зарубежных специалистов к себе. Не гастарбайтеров на стройку, а ученых, технологов высокого уровня. Пусть это будет недешево, но такая политика даст свои плоды. А если все готовое покупать, то так и будем сидеть на нефтяной игле, пока или нефть не кончится, или она просто станет никому не нужна в таких количествах.
09:52
28.11.2017
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