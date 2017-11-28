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Экономика

Торгпред: у РФ и Британии есть потенциал для сотрудничества в энергетике

09:1628.11.2017
(обновлено: 10:02 28.11.2017)
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© Фото : предоставлено торговым представительством РФ в ВеликобританииТорговый представитель РФ в Великобритании Борис Абрамов. Архивное фотоТорговый представитель РФ в Великобритании Борис Абрамов. Архивное фото
© Фото : предоставлено торговым представительством РФ в Великобритании

ЛОНДОН, 28 ноя — РИА Новости, Наталья Копылова. Россия и Великобритания имеют существенный потенциал для расширения сотрудничества в области энергетики, заявил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в Великобритании Борис Абрамов.

Автомобильная заправочная станция Шелл. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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По его словам, сотрудничество России и Соединенного Королевства в энергетической сфере имеет глубокие исторические и стратегические корни. В частности, англо-голландская Royal Dutch Shell в этом году отметила 125-летие своего присутствия в России, а британская BP, работающая в РФ с 1990 года, является акционером "Роснефти" (19,75%).

"В энергетике в настоящее время имеются существенные резервы для расширения сотрудничества. Отношения между российскими и британскими энергетическими компаниями во многом определяются антироссийскими санкциями, введенными США и направленными как на ряд стратегических проектов, так и в целом на ограничение доступа международных финансовых средств к проектам с российским участием. Главные европейские энергетические компании, включая британские BP и Royal Dutch Shell, открыто выступили против введения подобных санкций, поскольку они самым серьезным образом затрагивают их бизнес-интересы", — сказал Абрамов.

Вывеска у штаб-квартиры BP в Лондоне. Архивное фото
© AP Photo / Alastair Grant
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Что касается ядерной энергетики, то с 2014 года, когда были введены антироссийские санкции, взаимодействие в этой сфере между двумя странами приостановилось. "Были предприняты усилия по вытеснению отечественной ядерной промышленности с международной арены, в частности, путем прекращения взаимодействия российской и британской сторон по проекту строительства АЭС в Великобритании. Можно констатировать, что в этом году диалог в данной сфере на время стал перевернутой страницей", — отметил торгпред.

Однако на уровне экспертного, научного и бизнес-взаимодействия Россия и Британия обладают значительным потенциалом для наращивания двустороннего сотрудничества в области мирного атома. "Команды исследователей из Сколтеха, Кембриджа, университета Саутгемптона, Кардиффского университета и ряда других ведущих российских и британских институтов продолжают успешно объединять усилия для реализации инновационных проектов в этой сфере", — подчеркнул Абрамов.

Читайте полный текст интервью с Борисом Абрамовым >>

Антироссийские санкции и международная торговля
© РИА Новости, Инфографика
Санкции против России и международная торговля
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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Ol Fat
Пока есть Британия, Россия будет макиварой для колотушек.
Британия - идеальное убежище и покровитель для мошенников и воров, уничтожающих Россию.
09:45
28.11.2017
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Владимир Атаманов
Потенциал есть, но сотрудничество маловероятно. Английские компании на российском рынке присутствуют, а российские на английском? Не очень. Англичане привыкли использовать любые не английские территории как колонии. И отношение соответственное.
09:40
28.11.2017
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