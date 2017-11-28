Торгпред: у РФ и Британии есть потенциал для сотрудничества в энергетике

ЛОНДОН, 28 ноя — РИА Новости, Наталья Копылова. Россия и Великобритания имеют существенный потенциал для расширения сотрудничества в области энергетики, заявил в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в Великобритании Борис Абрамов.

По его словам, сотрудничество России и Соединенного Королевства в энергетической сфере имеет глубокие исторические и стратегические корни. В частности, англо-голландская Royal Dutch Shell в этом году отметила 125-летие своего присутствия в России, а британская BP, работающая в РФ с 1990 года, является акционером "Роснефти" (19,75%).

"В энергетике в настоящее время имеются существенные резервы для расширения сотрудничества. Отношения между российскими и британскими энергетическими компаниями во многом определяются антироссийскими санкциями, введенными США и направленными как на ряд стратегических проектов, так и в целом на ограничение доступа международных финансовых средств к проектам с российским участием. Главные европейские энергетические компании, включая британские BP и Royal Dutch Shell, открыто выступили против введения подобных санкций, поскольку они самым серьезным образом затрагивают их бизнес-интересы", — сказал Абрамов.

Что касается ядерной энергетики, то с 2014 года, когда были введены антироссийские санкции, взаимодействие в этой сфере между двумя странами приостановилось. "Были предприняты усилия по вытеснению отечественной ядерной промышленности с международной арены, в частности, путем прекращения взаимодействия российской и британской сторон по проекту строительства АЭС в Великобритании. Можно констатировать, что в этом году диалог в данной сфере на время стал перевернутой страницей", — отметил торгпред.

Однако на уровне экспертного, научного и бизнес-взаимодействия Россия и Британия обладают значительным потенциалом для наращивания двустороннего сотрудничества в области мирного атома. "Команды исследователей из Сколтеха, Кембриджа, университета Саутгемптона, Кардиффского университета и ряда других ведущих российских и британских институтов продолжают успешно объединять усилия для реализации инновационных проектов в этой сфере", — подчеркнул Абрамов.

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