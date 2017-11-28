Глава Приморья призвал достроить хотя бы один отель Hyatt к ВЭФ-2018

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя — РИА Новости. Хотя бы один из недостроенных отелей Hyatt во Владивостоке должен быть в строю к Восточному экономическому форуму в 2018 году, заявил во вторник врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.

Андрей Тарасенко провел первое заседание регионального организационного штаба по подготовке и проведению четвертого Восточного экономического форума.

"Нужно провести учет всех номеров, какое их количество и какого качества мы можем предоставить. Хотя бы один Hyatt должен быть в строю – это задача номер один. Главе города совместно с департаментом туризма поручение – провести совещание с руководителями гостиниц по вопросам ценовой политики, беспредела быть не должно", – передает слова Тарасенко пресс-служба администрации края.

Глава региона возглавил четыре из 15 рабочих групп по подготовке мероприятия – по подготовке мест размещения, инфраструктуры Приморья и Владивостока, организации деятельности волонтеров и транспортному обеспечению.

Четвертый Восточный экономический форум состоится 6-7 сентября 2018 года во Владивостоке на острове Русском.

Hyatt — первый во Владивостоке отель высшего класса. Строительство двух пятизвездочных гостиниц началось в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012, однако не было завершено в срок. Стоимость объектов постоянно повышалась из-за ошибок в проектировании. Экс-директор компании-подрядчика "Наш дом — Приморье" Марина Ломакина обвиняется в злоупотреблении полномочиями при строительстве гостиницы. Также в результате проверок строительства гостиниц заведено уголовное дело о халатности.