Почетный консул Италии рассказал о преимуществах бизнеса на Кавказе

ПЯТИГОРСК, 28 ноя — РИА Новости, Маргарита Савельева. Итальянские бизнесмены довольны работой с партнерами на Северном Кавказе, в числе преимуществ которой доброжелательность и открытость, сообщил РИА Новости почетный генеральный консул Итальянской Республики в ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодиджиани.

В середине ноября дипломаты и представители свыше 30 итальянских компаний посетили Северную Осетию, Чечню и Дагестан в рамках проекта "Италия встречает Кавказ", направленного на развитие деловых отношений между Италией и северокавказскими регионами.

"С уверенностью могу заявить, что все итальянские предприниматели довольны своими проектами и партнерами из регионов Северного Кавказа, я не знаю таких, кого что-то не устраивает. Из преимуществ – наличие квалифицированной рабочей силы и сырья, доброжелательность и открытость. Поддержка руководства республик и субъектов Северного Кавказа", — отметил Лодиджиани по итогам бизнес-миссии.

По его словам, в рамках работы миссии удалось обозначить наиболее интересные и перспективные направления работы в сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, медицины и электроэнергетики. Отмечается высокий интерес к туристическому развитию регионов, добавил собеседник агентства.

Как отметил консул, в Дагестане в ближайшее время, до проведения следующей экономической миссии планируется открытие визового центра.

"В 2017 году мы открыли визовый центр Италии в Грозном. Работа по подготовке и реализации данного проекта велась более трех лет. Мы планируем открытие в Дагестане в ближайшее время, до проведения следующей экономической миссии", — отметил Лодиджиани.